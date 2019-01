250 000 kroner til triatlonmiljøet i Kristiansand

Chris Bjelke fra Gjensidigestiftelsen hadde nylig gleden av å fortelle triatlonmiljøet i Kristiansand at de i år vil motta 250 000 kroner. Gaven vil bli brukt til å rekruttere nye deltakere inn i triatlonmiljøet i Kristiansand.

Fakta: TriQuart Sportsfestival som arrangeres i Kristiansand sentrum hvert år. I år retter den seg særlig mot barn og unge, og den arrangeres 16. – 18. august. TriQuart ble arrangert for første gang i 2015. Les mer på www.triquart.no

– Vi er veldig glade! Dette er simpelthen fantastisk, sier stevneleder i TriQuart, Fred Arthur Asdal om pengegaven.

Triatlonmiljøet i Kristiansand fikk penger fra Gjensidigestiftelsen i fjor også. De pengene ble brukt til innkjøp av sykler og våtdrakter, som kan lånes ut til de som er nysgjerrige på triatlon.

Jan Frode Ugland, Tress Design

–Dermed senkes terskelen for å være med, sier Asdal.

Blant annet ble det i fjor etablert et eget seniorprosjekt i Kristiansand, i samarbeid med Universitetet i Agder. Eldste deltaker var 78 år, og uten erfaring med triatlon. I løpet av prosjektet fullførte han flere triatlon-konkurranser.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

–Mange tenker det er umulig for meg, at triatlon er altfor hardt. Men med råd og veiledning, og litt trening over tid, går det greit for de aller, aller fleste, sier Asdal.

Erfaringene fra fjoråret blir verdifullt i tida som kommer.

–For oss handler dette om folkehelse. Vi skal videreføre seniorprosjektet, men i år skal vi også trekke inn ungdommer fra 13 til 16 år. Målet er å få folk opp av sofaen og «tette igjen» generasjonskløfta, forteller Asdal.

Fred A. Asdal

Chris Bjelke liker satsinga i Kristiansand, med vekt på variert og allsidig trening for deltakere i alle aldere.

–Dere får det til, sier Bjelke, som selv har en broket «karriere» som triatlet, fra Ræga triatlon i Kristiansand på begynnelsen av 90-tallet.

–Da var det så vidt jeg kom i mål, humrer Bjelke.

Gavevirksomheten til Gjensidigestiftelsen spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år.

–Vårt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv, forteller Bjelke.

Søknadsskjemaet åpner juni 2019, og den neste søknadsfristen er 15. september. Pengene til Kristiansand Triathlon vil bli brukt i flere prosjekter vil bli gjøres kjent utover vinteren og våren.

–Jeg har blant annet et ønske om å få med enda flere eldre. Tenk hvis vi kunne fått til sykling ute på aldershjemmene. Det hadde vært utrolig moro, sier Asdal.