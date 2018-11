Vidar Tjomslands første V75-seier på hjemmebane

KRISTIANSAND: 35 år gamle Vidar Tjomsland fra Søgne har hatt en god sesong i sulkysetet og har kjørt inn nesten dobbelt så mye i premiepenger kontra fjoråret. Likevel var lørdagens triumf med Troll Ronja den dyktige stallmannens første V75-seier på hjemmebane.

– Dette er utrolig stort, det var på tide, understreket Tjomsland med et smil på seremoniplass etter løpet.

Sørlandskusken serverte Troll Ronja et perfekt ryggløp underveis og angrep på helt riktig tidspunkt. Da Tjomsland tråkket på gasspedalen ble konkurrentene satt sjakk matt.

- Jeg ble veldig glad da jeg så på innmeldingslisten at kretsen rundt hesten hadde meldt på meg. Troll Ronja har mye fart i beina, og da vi angrep på den siste langsiden var det bare å gi gass. Hun vant helenkelt, fastslo en lykkelig 35-åring.

Storebror fulgte opp

Storebror Øystein Tjomsland ville ikke være noe dårligere, men hans V75-seier kom ikke uten et stort innslag av dramatikk. Lillebror Vidar ledet løpet med familiehesten Langlands Odin da hans hest slo på en ulykksalig galopp som mulig vinner, og ble diskvalifisert. Dermed kunne hans 47 år gamle storebror styre Lillesand-hesten Havblikk inn til sikker seier.

– Det er veldig artig å kunne vinne V75-løp med en hest som Alf (Laupsa, red.anm) eier, han er veldig ivrig. Det er ekstra gøy å kunne vinne for en kar som også er en god kamerat. Havblikk trener han jo også selv og har bygd egen treningsløype til ham, det er det ikke alle som har, fortalte Tjomsland med et smil. 64 år gamle Alf Laupsa fra Lillesand var et eneste stort smil etter at hesten, som altså har blitt begunstiget med egen treningsløype, viste seg sterkest mot tøff konkurranse. Laupsa fortalte stolt om sin øyensten på seremoniplass.

– Dette er virkelig skøy! Havblikk fortjener også å vinne, han er jo et unikum både utseendemessig og prestasjonsmessig. Han er helt fantastisk fin!, strålte Lillesand-mannen.