Rypestøl knuste norsk juniorrekord

KRISTIANSAND: Malene Rypestøl fra Team Sør/VSLK svømte en strålende 200 m medley i superfinalen i Nordsjøstevnets første dag og fulgte hollandske Marjolein Delno (2,10,43) til døra med norsk juniorrekord på 2.10.69 . Det er bare 2/100 sekund bak den norske seniorrekorden til Ingvill Snilldal fra Asker fra 2012, som på dette tidspunkt hevdet seg høyt oppe på listene internasjonalt.

Malene hadde følgende splittider: butterfly 28.84 - rygg 33,53 - bryst 37,60 og fri 30.,72 og tok faktisk inn 1,5 sekund på den norske seniorrekorden på de to avsluttende 50 meterne.

Vi merker oss at hun tok klubbvenninnen Sofie Reisænens norske juniorrekord med hele 2,11 sekunder.

Seniorkretsrekord

Vi må ta med at Malene satte ny seniorkretsrekord på 100 m bryst med 1.09,74 - 4/10 sek bedre enn Sofies seniorkretsrekord etter 33,39 på de første 50 meterne. Tiden ga bronse i klassen.

Hun perset med 1.04 sek, men måtte virkelig gå helt i kjelleren for å slå den like gamle Grimstad-jenta Juni Iversen Refstie fra Team Sør/KSA, som åpnet første 50 meter på 32.83 og perset fra 1.11.98 til 1.10.16. Juni har forbedret persen med 7,64 sekunder siden i sommer, noe som en enorm fremgang.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

For å sette prestasjonene til Malene i rette lys må vi ta med at hun svømte 800 m fri på 8.39.40, som ga sølv senere i superfinalene en time etter hennes norske rekord på 200 m medley. Her var hun 3/10 sek etter sin egne landsbestetid i år, etter å ha svømt hver halvpart av firehundremeteren på 4.19-tallet.

Lørdag fulgte Malene opp med å vinne 400m fri i klassen like over persen, og er klar for superfinalen med tredje beste tid uansett klasse.

Ny juniorkretsrekord fikk vi også av Johannes Hope (19) fra Team Sør/KSA på 50m fri med 23.43 - 14/100 sek under den gamle kretsrekorden.

Tre talenter slo til

Theodor Bernstein (16) fra Grimstad har meldt seg inn i Team Sør/VSLK og viste seg frem på en fin måte Han gjorde unna 50 m fri på 24.05 og vant 0,48 sekunder foran Simon Slettevold fra Stavanger SC.

Han var 0,09 sek fra sin personlige rekord, og bør nok ned noen tiendeler i Ungdomsmesterskapet i svømming om 14 dager for å klare sitt mål som er gull. Han har måttet trene mye alternativt i høst grunnet skulderskade.

Nordsjøstevnet (arkivfoto)

Adina Ringsbu (15) fra Varodd gjorde to flotte ryggløp da hun først tok sølv på 50 m rygg i klassen med sitt første resultat under 30 sekunder med 29.89. Med dette resultatet kvalifiserte hun seg til en tøff B-finale uansett klasse hvor hun forbedret persen ytterlige til flotte 29.66. Det kan bli uhyre spennende å se også henne i Ungdomsmesterskapet.

Jonas Oudalstøl (14) fra Vågsbygd SLK klarte bronse i sin klasse på 100 mbryst med solid ny personlig rekord 1.10,86 og dette er en av de aller beste tidene i årgangen her sør.