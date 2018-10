Jeg har knekt ganske mange bein i kroppen i løpet av mitt 16 år gamle liv. Og jeg vet at mamma og pappa er litt engstelige når jeg prøver på (dum)dristige tricks. Men samtidig føler jeg at jeg har god kontroll, og vet at kroppen reparerer seg selv. Det tar bare litt tid noen ganger.

De siste dagene har det vært en gøyal oppmerksomhet rundt saltoen jeg tok fra ett skateboard til et annet under åpningen av Vision skatehall i min hjemby Kristiansand. Etter et par dager hadde videoen over en million visninger - takket være at den var kjøpt opp av nettstedet WorldStar.

Jeg hadde ikke tatt den saltoen på to år da jeg forsøkte for halvannen uke siden. Det tok meg sju-åtte forsøk, og så satt den fint. På videoen under kan du se da jeg øvde på saltoen første gang som 12-åring. Også da tok det litt tid, og nøkkelen til å lande et trick er selvfølgelig å øve. Noen ganger masse, noen ganger lite.

Ofte kan man bygge videre på et trick i en annen setting. Det gjør jeg mye når jeg driver med snowboard om vinteren. Skating har jeg egentlig gitt meg med, selv om har fått litt ekstra motivasjon av av at salto-videoen har gått viralt.

Frontflip fra brett til brett! Sander på Element Skate Camp

På videoen over er jeg 12 år gammel.

Jeg regner med at jeg vil fortsette å utfordre meg selv fremover. Om det er å hoppe fra enda høyere platåer enn i disse videoene:

Eller om det blir enda dristigere dødsing enn i denne videoen:

Eller ved bruk av feks sykkel som her:

Eller flere baklengs saltoer enn her:

Nå gleder jeg meg til vinteren!