Kristiansand-dansere vant EM-bronse

WARSZAWA: Duoen fra Kristiansand Danseklubb har deltatt i mange mesterskap i tiden etter partnerskapet startet 11. november 2012, så derfor var det spesielt når de nå i sitt siste år som ungdomsdansere klatret opp på pallen i et europamesterskap. Det har ingen norske utøvere gjort før.

I klubben trenes de av Gracjana Buraczynska (med trenerstøtte fra i all vesentlighet Polen) og på landslaget er det Geir Bakke og MIrjam Zwisjen som har ansvaret.

Duoen har helt siden de startet å danse sammen vært tydelige på at de er ambisiøse. Sammen med trenere fra inn- og utland har de utviklet seg til å bli blant verdens beste dansere i sin alder. De reiste til Warszawa allerede onsdag 8. november for å få en god oppkjøring sammen med latin-trener Mariusz Grzejszczak i hans klubb. Mariusz har vært sammen med dem gjennom hele mesterskapet, og han var selvsagt godt fornøyd. Det betyr mye for danserne at de blir fulgt tett opp.

Oppladningen før dette EM har også inkludert et VM i 10-dans i Russland siste helgen i oktober, der de endte på en sensasjonell 7. plass. Da men ble da slått av par som de slo nå i EM. Utover det har de hatt en høst med mye fremgang, som har inspirert dem til bedre innsats, gang etter gang. Ole Thomas og Julie har foreldre som støtter dem i å nå sine mål innen dansen. I tillegg har de styrken som kreves til å trene daglig, reise ut av landet til sine trenere i Litauen og Polen, bruke feriene til treningsleire og så videre.

Begge går på KKG toppidrett. Her har de egen koordinator som hjelper dem med å kombinere livet som toppidrettsutøver og samtidig få seg utdanning. Uten hjelp fra skolen til de to danserne hadde ikke denne satsingen vært mulig.

Mesterskapsdagen i EM startet med god frokost, de vet at det blir vanskelig å få i seg mat i løpet av konkurransen, så derfor er det viktig med en god start.

De danset fire runder av ti danser før det hele var avgjort klokka 01 om natten. Muskler og utholdenhet blir satt på prøve hver gang. De er veldig godt fornøyd med både dansing og resultat.

Vi gleder oss sammen med danserne over denne EM-medaljen, og allerede 25. november braker det løs igjen med ny viktig ranking-konkurranse, denne gang i Lillestrøm. Og deretter VM standard i Riga 16. desember.