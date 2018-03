Barndomsvennene ble historiske i Travparken

KRISTIANSAND: – Dette er helt enormt, uttalte suksesstreneren etter triumfene.

Øystein Tjomsland er mangeårig champion på Sørlandets Travpark, har trent frem en verdensrekordsetter og har vunnet de fleste store løp som kan vinnes i Norge. Søndag la han ytterligere en tittel til merittsamlingen da han tok seg av sørlandsmesterskapet for kaldblodshester med Magnums Othello, men mest gledet Søgne-mannen seg over at hans barndomsvenn og nabo Terje Abrahamsen ble historisk som eier og trener av Cromwells Shadow.

– I siste sving så jeg at jeg fikk for langt frem med min egen hest Quickwin samtidig som Cromwells Shadow hadde et stort forsprang i tet, da fikk jeg frysninger. Jeg begynte å se litt etter Terje, for han løper jo gjerne sammen med hestene sine nedover oppløpet. Nå så jeg bare noen svarte krøller over snøhaugene, så forsvant han, sier Tjomsland med et smil.

De to Søgne-mennene er vokst opp sammen og bor bare 150 meter fra hverandre. Barndomsvennene har vært viktige brikker for hverandre, både privat og i dyrkingen av trav som felles hobby.

Richard Ekhaugen

Støtter hverandre

– Vi har jo hengt sammen siden vi var små, det ble mye lek og fotball på jordene. Begge fikk tidlig en sterk hesteinteresse, og i hektiske familieliv har hestene holdt oss sammen også i voksen alder. At Terje skulle få vinne sørlandsmesterskapet, føles nesten som om jeg skulle vunnet selv, det er "noe eget". Han har alltid støttet meg, og jeg fikk tilliten til å kjøre mange av hans gode hester tidlig i karrieren, forteller Tjomsland. Optimismen steg allerede tidlig i uka da hjemmetreneren kjørte et skarpere treningsjobb med Cromwells Shadow i Travparken.

– Terje har vært nær ved å gi opp hesten, men har funnet et nytt treningsopplegg som tydeligvis fungerer. Laktatverdiene etter onsdagens skarpe hurtigarbeid viste at hesten hadde mye å gå på, forklarer Tjomsland. Cromwells Shadow tok karrierens første seier i det 35.forsøket da han sikret seg seierssjekken på 50 000 kroner. Samtidig satte den seks år gamle vallaken ny personlig rekord da han travet 1.15,4/1640 meter.

– Dette var ufattelig gøy altså, kjempedeilig!, fortalte en rørt Terje Abrahamsen etter løpet.

Fortsatt ubeseiret med Tjomsland

Tjomsland sikret selv seieren i kaldblodsfinalen bak seiersmaskinen Magnums Othello. 5-åringen tok sin niende strake seier da han sikret seg den gjeve tittelen, og er fortsatt ubeseiret i Tjomsland-regi. Kjell Løvdals Mietor bød opp til kamp og stod for en sterk prestasjon til andreplass, men måtte slippe Magnums Othello nedover oppløpet.

- Magnums Othello hadde vi store forhåpninger til, men han fungerte ikke optimalt i dag og var nær galoppen flere ganger. Han slet nok litt med festet i dag og han ble sliten, men som han kjempet! Jeg var helt sikker på at vi hadde tapt midt i siste sving, men han samlet seg. At han er så hard med seg selv er en egenskap han kan få nytte av fremover, mente Øystein Tjomsland i seiersintervjuet.

Vinnertiden ble 1.28,8/2160 meter.

Tjomsland sikret seg ytterligere en triumf under kvelden da Tangen Bjørn gjorde comeback med stil. 5-åringen tok sin femte seier i det 15.forsøket da han enkelt vant på 1.29,2/2180 meter.

Hesteguiden.com

Stalldobbel for Thygesen

Jenny Thygesen noterte seg for en flott stalldobbel da Kolnes Anka og Glans Tider la konkurrentene på rygg. Sistnevnte var gjort til favoritt i løpet, men måtte se seg slått av stallvenninen som kom til mål på 1.34,5/2160 meter.

– Det var kanskje ikke så uventet at det skulle bli en stalldobbel i dette løpet, men det ble en litt annen rekkefølge enn hva jeg hadde trodd på forhånd. Glans Tider er nok best med hest på siden av seg, så han ble litt dorsk. Han har litt igjen å lære, men det er ikke noen tvil om at det blir en god hest på sikt, mente Thygesen.

Hesteguiden.com

Det ble ytterligere sørlandsfremganger i helgen; Stall Eikfaksen fra Eiken kunne sprette champagnekorkene etter at fem år gamle Eikfaksen vant V75 på Bergen Travpark lørdag. Sammen med kusk Vidar Hop sikret den svarte hingsten seg sin første triumf siden i midten av juli. Vinnertiden ble 1.27,2a/2100 meter.