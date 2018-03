Strålende prestasjon av sørlandshest

OSLO: Baneunderlaget var det store samtaleemnet før onsdagens løp på Bjerke Travbane. Varierende temperaturforhold skapte utfordrende forhold for banemannskapet, og stevnet ble utsatt med nesten to timer for å få banen til å fryse til. Øystein Tjomsland tok ingen sjanser med storfavoritten Believe La Marc, og valgte å stryke sin hest fra V76-6.

– Det er synd han ikke turte å møte opp, spøkte sørlandskollega Johan Kringeland Eriksen fra seremoniplass etter at hans Got You B.R. taklet baneforholdene på ypperlig sett og stod for en glimrende prestasjon i samme løp.

Den talentfulle 4-årshoppa ble til overs i tredjespor rundt den første svingen, og etter 400 meter satset Kringeland Eriksen alt på ett kort og sendte Got You B.R. frem utvendig for den ledende favoritten Lakeside Cassie. Disse to kjempet en durabelig kamp nedover oppløpet, men den unge treneren med tilknytning til Sørlandets Travpark viste at han har et ess i ermet for de store årgangsløpene. Got You B.R. koblet et råsterkt grep 50 meter fra mål og vant på 1.17,6a/2100 meter.

Hesteguiden.com

– Marius Høitomt hadde gjort en god jobb med hesten før hun kom til meg, og nå var det godt å få vinne løp i min regi også. Hun var litt tråkk i dag, og da vi kjørte opp bak startbilen var jeg nesten litt usikker på om hun i det hele tatt ville være med. Jeg håper og tror hun skal være med og kjempe i de større 4-årsløpene utover i sesongen, uttalte en godt fornøyd trener og kusk på seremoniplass.