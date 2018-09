Donn-seieren glapp på overtid

SANDEFJORD: En scoring av hjemmelaget i sluttsekundene sørget for 2–2 og poengdeling.

Etter høstsesongens første trepoenger forrige uke mot Egersund 2 var det duket for å kjempe om nye poeng. Donn ankom flotte Komplett arena med Lars Kristian Pedersen og Olav Hægeland i spissen. Dessverre kunne ikke Pål Erik Pedersen (Pep) være med å ha den faste pep talken før innmarsjen.

Donn fortsatte i en 3-5-2 formasjon: Fredrik Udjus – Asle Bruce Mollestad, Marius Hammersmark, Brian Jensen – Fredrik Tangen, Niklas Karlsen, Marius Wighardt, Jesper Jansen, Andreas Sersland – Karl Morten Igland, Sander Bakke Michelsen.

Uavgjort ved pause

Bortelaget startet kampen med å være aggressive og prøve å få et godt Sandefjord 2 til å ikke få satt spillet sitt. Kampen fikk ikke satt seg helt i starten, og på en flott gressmatte skulle det være mulighet for å spille ball. Både Donn og Sandefjord kom til sine muligheter. Etter 33 min kom venstrekanten til Sandefjord seg fri og curlet ballen utagbart oppe til venstre for Udjus.

Donn la seg ikke ned og fortsatte det aggressive presset som lyktes etter 36 minutter daKarl Morten Igland snappet ballen fra den ene stopperen og kom alene med keeper. Pep mener Karl aldri scorer fine mål, men her satte han den rolig nede i høyre hjørne for keeper, muligens det fineste for hans del denne sesongen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Donn snudde kampen

Andre omgang fortsatte litt som den første, i høyt tempo. Donn fikk det ikke det helt til og mistet ballen i farlige posisjoner. Sandefjord-spillerne sto mye høyt og presset Donn til å gjøre feil. Bortelaget la ned en vanvittig god innsats og jobbet for hverandre, og vi tror Pep hadde vært stolt over innsatsen.

I det 80. minutt kom Jacob Just inn som spiss, og det skulle ikke gå lang tid før han fikk vist farten sin og satte Sandefjord-forsvarerne på prøve. Nysigneringen Jesper Jansen fulgte opp med et vanvittig løp inn i boks og ble spilt opp, og la tilbake til Just som satte ballen kontrollert i kassa. Donn hadde snudd kampen til 1-2.

Utligning på overtid

De siste 15 minuttene pluss tillegg tok Sandefjord fullstendig kontroll. På overtid fikk de tre-fire cornere på rad og selvfølgelig fikk de uttelling på den siste. Erik Mjelde doblet ute på høyresiden, og slo et godt innlegg. Ballen spratt et par ganger inne på 5-meteren før store og sterke George Gibson fikk klinket inn utligningen rett før sluttsignalet.

Utrolig surt for Donn-guttene som la ned en del meter og det ville gjerne Pep ha ganske mye av æren for. Kommende lørdag er det ny kamp på Kongsgård mot tabelltoer Ørn-Horten. Da skal guttene igjen vise at det skal kriges like mye som på Komplett arena og få med seg tre nye poeng, og en klapp på skulderen fra vår kjære Pep.