KIF-seier mot opprykksfavoritt

HAUGESUND: Det var duket for en batalje på Vestlandet da Haugaland tok i mot KIF til kamp mellom to av opprykksfavorittene.

KIF kom best i gang, og ledet 11-14 til pause.

Hjemmelagets Olli Pekka Korpimäki ble en håndfull, og dundret inn sju mål i løpet av kampen. Han oppildnet hjemmelaget til å slå tilbake og kampen vippet i deres favør på stillingen 19-18 etter drøye 13 minutter av 2. omgang.

KIF sin nye høyreback, Jon Robertsen ville det annerledes mot gamle lagkamerater, utlignet til 19-19, og siden så ikke KIF laget seg tilbake.

Sebastian Schultz Hansen ble toppscorer med åtte mål og viste igjen avslutningsteknikk av høyt nivå.

Det meldes også fra Haugesund at begge vingene satte ni mål på ni forsøk, og at unggutten Erik Nicolai Jensen noterte seg for seks scoringer i det tøffe oppgjøret.

Dette lover godt for en spennende sesong!