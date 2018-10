Nye rekorder i Bortelid Opp

ÅSERAL: Motbakkeløpet er en del av høstmarkedet i Bortelid, som hvert år samler flere tusen besøkende. Løpet ble arrangert av Åseral Idrettslag, i samarbeid med Kristiansand Løpeklubb som stod for det tekniske. Rundt 100 deltakere konkurrerte opp alpinbakken i tre ulike løyper. Også barn og unge fikk smake på motbakkeløp og melkesyre i den bratte bakken.

Den lengste løypa var fra bunn til topp i skisenteret 1.25 km, og 230 høydemeter. Her satte Anders Tveit fra Samkom i Vennesla klart ny løyperekord på 08.01, og var med det 19 sekunder raskere enn Odd Snerthammers tidligere rekord. Proffsyklisten Fridtjof Røinås ble nummer to, også han under den gamle rekorden og på tredjeplass kom Martin Ukkelberg fra Marnardal.

Finn Kollstad

I dameklassen var Ingrid Ukkelberg fra Marnardal raskest og knuste den tidligere landslagsløperen i orientering Tone Wigemyrs rekord med 24 sekunder. På de neste plassene fulgte Åse Marie Rosef og Karianne Rosef, begge fra Birkenes.

Finn Kollstad