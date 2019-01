Søgne regionmester igjen

Regionsmesterskap er volleyballens «norgescup» for aldersbestemte lag. Samtidig er det en kvalifisering til å delta i NM, som denne gang går i Ålesund i mars. Søgne vant Region-NM U15 for to år siden, men hadde ikke råd til å reise til Bodø, siden dette ville dratt halvparten av klubbens driftsbudsjett, eller betydd høye egenandeler.

Søgne IL Volleyball har felles beslutning på at egenandeler ikke skal være for høye for at folk ikke skal være tvunget til å prioritere bort den fantastiske idretten vår. Det betyr likevel ikke at vi ikke skal vise muskler i kvalifiseringen. I helga var det duket for storturnering i Kristiansand med lag fra Farsund, Kristiansand Sandvolleyballklubb, Kristiansand Volley, Mandal med flere.

Rutinerte

Søgne IL Volley Jenter 17 stilte med et rutinert lag, dette er også et lag som leder 3. divisjon, og som har spillere som har prestert godt på NVBFs rekrutteringslag. De fikk en lett vei gjennom gruppespill med klare seire mot Kristiansand Volley og Mandal, og endte i finale mot et antatt sterkere J17 lag fra Kristiansand Sandvolleyball klubb.

Finalen ble en thriller. Søgne dro i land seier i et jevnt første sett: 25–18. I andre sett ble våre jenter totalt utklasset med 25–7. Dette er siffer som kan få selv meritterte jentespillere til å kaste inn håndkleet, men ikke våre jenter. Som tigre kjempet de i et ellevilt tredje sett og dro i land en ikke ufortjent 15-12-seier.

Knapt finaletap

For vårt Gutter 17 lag ble veien litt tyngre, men så hadde vi med en stall bestående av både rutinerte og urutinerte spillere, og spesielt de sistnevnte får mye skryt. De leverte godt spill, hadde god innstilling, godt kameratskap, gode basisslag, men en del igjen å lære i systemspill. Alt i alt viktig å være med i de turneringene man kan. I finalen møtte de igjen Kristiansand Sandvolleyballklubb, for andre gang denne sesongen, og også denne gang ble det et knepent tap.