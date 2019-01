Oddersjaa-glis i Oslo Skifestival

OSLO: 35 Oddersjaa-løpere og støtteapparat hadde en flott helg under Oslo Skifestival. Det var i år deltakerrekord, med 4500 starter fordelt over de to dagene skifestivalen ble arrangert.

Våre første startende, Kristian og Brage, var i gang allerede tidlig lørdag formiddag med 1,5 km fristil. Siden gikk det slag i slag, først med 11- og 12-åringene som gikk 2 km fristil. Der hadde vi fire spreke jenter til start, Amalie, Julie, Solveig og Selma som alle var fornøyde etter gode opplevelser i VM-løypene fra 2011.

For løpere fra 13 år og eldre har Oslo skifestival status som landsrenn. Blant jenter 15 gikk Linne og Astrid. Begge gikk gode løp. Linne ble nr. 16, og Astrid, som gikk et av sine beste løp i skøyting, fikk en fin 27. plass.

Blant gutter 15 hadde vi tre løpere til start, Markus, Sebastian og Daniel. Denne gangen er det Daniel som er mest fornøyd. Han leverte en av sine beste prestasjoner i fristil, og gikk inn til delt 33. plass. Kampen om sekundene er hard, og det var bare 40 sekunder opp til tiendeplassen. G15 hadde 141 startende.

Blant J16 gikk Camilla et godt løp og er fornøyd etter sin 5 km skøyting.

To pallpasseringer

Sist startende av våre løpere, Thomas og Hans i gutter 16 viser begge god form om dagen. Hans gikk inn til en sterk på 22. plass, mens Thomas fikk sin første pallplassering i et landsrenn da han gikk inn til andreplass, med kun 13 sekunder opp til vinneren, Fredrik Hoksrud Myhre fra Gulset IF. For 15- og 16-åringene dannet lørdagens enkeltstart utgangspunkt for jaktstart klassisk stil søndag.

Etter lørdagens løp benyttet flere anledning til et bad i hotellbassenget. Gode prestasjoner og fine opplevelser ble markert med felles tur til pizzarestaurant på kvelden. Søndagen startet med godhotellfrokost, hvor vaffelsteking var svært populært hos noen av våre løpere.

For juniorløpene var det kun renn på søndag, fellesstart med skibytte. Martin fortsetter å imponere i langrennssporet, og gikk inn til en fin sjetteplass i M18, bare 26 sekunder bak vinneren.

Avanserte i jaktstart

Etterpå gikk 8-, 9- og 10-åringene som stafett, 3x2 km. Oddersjaa har et guttelag til start, samt et jentelag i klasse 11–12 år.

Videre var det jaktstart i klassisk stil for 15 og 16-åringene. Alle går gode løp og får fine opplevelser. Linne gikk seg opp en plass og blir nummer 15.

I gutter 16 hadde både Hans og Thomas gode utgangspunkt, som henholdsvis nummer 22 og 2. Hans tok igjen nok løpere til å ende blant topp 20 – og gikk inn til en god 19. plass. Thomas ble raskt en del av en gruppa som jaget Myhre. Ut på andre runden klarte de å ta ham igjen, og det var plutselig helt åpent om seieren. På den såkalte Northug-flata fikk Mathias Holbæk fra Vindbjart noen få meters luke på Thomas. Thomas var veldig rask på oppløpet og tok ham nesten igjen. Pallplassering nummer to på to dager var dermed et faktum.

