BLOGG: Fjorårets sesong var veldig blandet for min del. Jeg oppnådde noen bra resultater med tanke på plasseringer, men tidene var jeg ikke akkurat så veldig fornøyd med og det ble ingen nye perser. Som idrettsutøver er det normalt å møte litt motgang gjennom mange år med satsing, og jeg var uheldig med både sykdom og skade i første halvdel av sesongen.

Det er snakk om små marginer, og i sprint hvor hver hundredel gjelder, så har de små marginene veldig mye å si. Selv om jeg ikke er veldig fornøyd med tidene jeg løp på i fjorårets sesong, kan jeg likevel se tilbake på et gull i junior-NM, et sølv i NM og en bronse i nordisk mesterskap.

Strålende treningsleir

Så var det tid for å legge sesongen bak seg og forberede seg til den neste. Jeg har hatt en veldig bra treningshøst med mye bra trening og lite skader/sykdom. Treningshøsten toppet seg med en treningsleir på nesten tre uker i Stellenbosch i Sør-Afrika. Det var virkelig en opplevelse, både når det kommer til treningsfasiliteter, naturopplevelser og kultur.

Der ble mye god trening unnagjort på en fantastisk fin bane med nylagt dekke, et fire etasjers stort styrkerom og kilometervis med gressletter. Det var tidenes tur, og jeg har allerede begynt å planlegge neste treningsleir dit.

Helga etter jeg kom hjem fra treningsleiren i Sør-Afrika var det tid for innendørssesongens første stevne. Jeg stilte opp på startstreken i Bærum sist helg med noen sommerfugler i magen og var klar for start. Jeg løp to 60 meter og en 200 meter.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Løpene gikk helt ok med tanke på at det var under en uke siden jeg hadde kommet hjem fra leir, og det var første stevnet siden sommeren. Jeg håper at det kan gå en del fortere med litt lettere bein og små justeringer. Tidene ble 7,67 sekunder på 60 meter og 24,68 sekunder på 200 meter.

Privat

Håper på EM-plass

Målet mitt videre er å jobbe så hardt jeg kan for å bli bedre. Ha det gøy med idretten min, og forhåpentligvis oppnå flere bra resultater i fremtiden.

Jeg har ingen konkrete mål for årets innendørssesong, i og med at jeg ikke satser så mye på det. Utendørs er det å kvalifisere meg til U23-EM og perse på 100 og 200 meter (persene er henholdsvis 11,65 og 23,89 sekunder der) som er målene, samt kjempe om pallplassene i NM.

Les også:

Ingvild Meinseth imponerer i styrkeøvelser

Klar til å løpe fort i Tyskland