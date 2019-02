Pål Flams store sjanse

Flam overtar ridningen av sju av hestene til landslagsrytter Line Karlsen Raaholt fra Drammen, som nå skal konsentrere seg om å utdanne og ri stallens unghester. Kommende onsdag går starten for Norwegian Horse Festival, der Flam skal konkurrere over flere dager.

Etter mange år med konkurranser i de høyeste klassene, skal Line Karlsen Raaholt (35) fokusere på unghester. I stedet for å selge topphestene til utlandet, velger hun å støtte norsk ryttersport og ansetter Pål Flam (23) fra Fevik som rytter i Team Oxer.

Flyttet fra Arendal

Dermed flyttet Pål fra Arendal til Lier utenfor Oslo, der Stall Oxer har sin base. Derfra skal han nå ut i Europa for å sanke erfaring og poeng på den viktige verdensrankingen. En toppranking her gir innpass på de største stevnene der de største pengepremiene deles ut.

Etter at Line hadde tatt avgjørelsen om å gi seg på toppnivå tok hun med seg alle hestene til Arendal så Pål fikk kjenne på dem.

– Jeg synes at Pål rir fint og bra. Han kan bygge noe og får nå en sjanse til å ri på et høyt nivå.

Line blir en smule tankefull og fylles med minner.

– Jeg har alltid hatt et godt samarbeid med familien Flam. Pål fikk også overta Gustav før han skulle pensjoneres. Nå blir jeg en slags sponsor, manager og mentor for Pål.

Vil utvikle sporten i Norge

Det er ikke slik at Line har sluttet å ri eller trappet særlig ned på den daglige ridingen.

– Jeg synes det er veldig gøy å ri og utdanne hestene. Jeg har laget alle sammen selv. Nå skal vi lage unghester sammen. Jeg vil ikke ruste meg helt bort. Jeg vil hoppe hinder, ler Line.

Pål overtar Clooney II og Abrisco V som går de høyeste klassene på de største stevnene, i tillegg til Elisabeth og Fant Od som er hester på vei opp i klassene, samt flere unghester. Han har også fortsatt Skjerabergs Larkin som han blant annet red EM med for to år siden.

– For å utvikle sporten i Norge, må vi ha nok hester som kan representere i World Cup og mesterskap. Vi er veldig sårbare på hestemateriell i Norge, og det er viktig at de som kommer nye inn i sporten ser at noen velger å satse på andre unge ryttere, sier Line og fortsetter:

– Det er ikke så mange igjen på min alder. Det er veldig mange som faller fra når de er tjue år, men dette er en langsiktig sport.

Det er mye som har skjedd i sprangsporten de siste årene.

– Skal vi ha en sjanse i Norge, så må vi kjøpe unge hester og tenke langsiktig, og samtidig ha hester som kan delta på internasjonale stevner.

Trine Meiningen, Norges Rytterforbund

Livet snudd på hodet

Pål og Line nyter en kopp kaffe på salrommet før neste hest skal trenes. De har mye på hjertet, og Pål er tydelig fornøyd. Han er rask til å svare på hva samarbeidet betyr for ham.

– Livet mitt ble snudd litt på hodet. Det kom ut av ingenting. Jeg så ikke for meg at jeg kom til å få en slik mulighet, smiler Pål.

– Jeg har lært utrolig mye på kort tid. Når man sitter på en bra hest, så blir man bedre. Line har mange års erfaring på toppnivå, og vet at det er viktig å ha støttespillere i sporten.

– Jeg har vært med på mange opp- og nedturer, og fått mange dyre lærepenger når jeg har kjøpt hester, sier Line.

– Alle hestene jeg har nå, har jeg kjøpt som unghester. Clooney kjøpte jeg som seksåring, og Abrisco som femåring, forteller Line.

– Det er ikke det å kjøpe hestene som er så dyrt, men å beholde dem, sier Pål.

Kjøper man en unghest, så må man takke nei til tilbud som kommer.

– Folk spør fortsatt om jeg vil selge Abrisco. Jeg har valgt å takke nei. Seinere må jeg kanskje si ja til å selge en hest, for å finansiere innkjøp av unghester, sier Line.

Hun trekker fram fordelen med selv å produsere unghester.

– Da kjenner du hestene, vet om styrker og svakheter og hvordan de skal trenes.

Bedre fokus

Pål har vokst opp i en salgs- og treningsstall hjemme på Fevik. Da blir man ikke kjent med hestene over lang tid, men han lærer seg fort hestene å kjenne og har brei erfaring. Det er en stor forskjell å ri Lines hester.

– Når jeg sitter på nå, så er det bra. Det er kvalitet og jeg kan satse for fullt. En god hest gir en god rytter, smiler Pål.

Dette nye livet gjør at Pål kan konsentrere seg om å ri, og ha fokus på det. Det er to ansatte i stallen som hjelper til med hestene og organiserer alt det praktiske på reisene.

– Nå har jeg mer tid til å ri, og fokuset blir et helt annet. Jeg har fått et bedre nettverk og møter flere mennesker, forteller Pål.

Før startet han maks ett stevne i måneden, mens nå har han allerede startet flere internasjonale stevner i Europa i år og skal til helgen ut i et stort internasjonalt stevne på Lillestrøm. Norwegian Horse Festival starter opp onsdag 20. februar og varer til og med søndag 24. februar.

Der skal Pål ri flere av Lines hester i de største klassene. Det blir mange lange utenlandsreiser for å konkurrere framover. Line vil også være med for å se på.

– Jeg vil være i sporten og bli sett i sporten. Jeg har et ganske stort nettverk. Og jeg kjenner jo hestene godt. Det er en erfaring jeg har som eldre. Line trekker på smilebåndet.

– Man kan ikke komme noen vei alene. Det gjelder all sport. Alle må ha en god støttespiller. Pål har også en god støttespiller i sin far, Peter Flam, som også vil være en hjelp på konkurransene i utlandet.

Vil til EM

Målene for 2019 er klare.

– Målet er EM i Rotterdam, og så er det delmål som å ri Nations Cup for det norske laget og prestere bra der, sier Pål, som sikter på mer.

– Mitt mål i år er å komme innenfor topp 100 i verdensrankingen. Det er et realistisk mål. Jeg har tre Grand Prix-hester nå, og prøver å komme inn på større stevner der alle klassene teller for rankingen.

Line og Pål har gjort seg mange tanker om framtida og hvordan de skal lykkes.

– Hvis man skal få til noe, så må man ha en plan. Det er en stor del av suksess. Alle hester krever forskjellig ting, man må velge sine klasser, og ha en rød tråd, sier Line.

Etter at Pål tok over hestene har han fått en helt annet fokus.

– Jeg har blitt en mye bedre rytter både mentalt og med ridingen ved å være helt klar, og ha tid til å ri så bra hester hver dag.

– Pål har mye talent, men i tillegg må han jobbe. Det holder ikke bare med talent, man må ha med alt det andre, og det er en fordel å ha ridd så mange forskjellige hester, sier Line.

Felles drøm

Line og Pål ser ut til å trives godt med den nye situasjonen. De snakker om hvilke hester som skal trenes denne dagen, og neste. Line blir med ut i ridehuset. Hun bærer bommer og legger opp slik Pål ønsker. De samarbeider godt og det er en god stemning, mens det jobber mot felles mål. Hva denne satsingen til Line koster vil ingen av de to inn på.

– Det må være et mål å gå i null, og få endene til å møtes. For å holde seg på toppnivå må man også ha et system, slik at det kommer nye hester bakfra hele tiden. Det er viktig, sier Line.

– Produsere hester fra unghest til toppnivå, det er vår drøm.