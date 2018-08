Donn 2-dobbel for Vindbjart 2

VENNESLA: Fremgangen for Vindbjart 2 fortsetter. Donn 2 ble torsdag slått for andre gang på fire dager, men denne gangen i en mye jevnere, og mer underholdende kamp. Sluttresultatet ble 4-3.

Vi stilte med omtrent samme lag som på mandag, mens Donn var forsterket med bl.a. midtbaneterrieren Mads Myhrstad, som alltid er like upopulær blant publikum på Moseidmoen, og den litt mer elegante Marius Tronstad.

Fakta: Kampfakta Vindbjart 2 - Donn 2, 4-3 1-0 Martin Gardiner (25) 1-1 Marius Bjorvand Tronstad (straffe 45) 2-1 Øyvind Løkkebø Gausdal (45) 2-2 Marius Bjorvand Tronstad (straffe 48) 2-3 Marius Bjorvand Tronstad (52) 3-3 Robert Våge Skårdal (straffe 60) 4-3 Martin Gardiner (73) Vindbjarts lag: Halvor Homme, Magnus Langerud, Daniel Tveitaa Johansen, Aleksander Glastad, Marius Fjellet, Stian Aabel, Simen Aanonsen, Martin Gardiner, Berry Gerezgi, Øyvind Løkkebø Gausdal, Peder Andrés Åsemoen Karlsen. Innbyttere: Robert Våge Skårdal, Ishan Skårdal, Thore Viste Ulstein, Anders Urdal Hansen, Lasse Næss, André Bakken.

Første omgang var tett og jevn, men vi hadde et visst overtak, og tok ledelsen på vår første store sjanse. Stian Aabel (tilbake etter et drøyt år ute med skade) la et innoverskrudd innlegg som så ut til å gå helt til keeper, men Martin Gardiner hadde gått på løp i full spurt og var så vidt først på ballen på bakerste stolpe, treffet var akkurat godt nok til å sette ballen i mål.

Stian Bøe

Etter dette skjedde det ikke så mye mer før vi var på overtid. Først fikk Donn et unødvendig straffespark som Tronstad satte i mål, og så utnyttet Gaus en gavepakke fra Donn-keeper som han enkelt kunne sette i åpent mål. De siste minuttene der var en forsmak på andre omgang. Magnus (på uvant høyreback), Simen og Berry gikk ut til pause for å spares litt til mandagens oppgjør, inn kom Ishan og Robert Skårdal, samt Thore Ulstein. Donn fikk en ny straffe etter 48 minutter, horribel dommeravgjørelse mente en del av de blå. Tronstad skåret igjen selv om Halvor var på ballen. Noen minutter etter var Tronstad på plass igjen, avsluttet et bra Donn-angrep fra seksten meter og så var kampen snudd.

Stian Bøe

Etter en times spill var det vår tur til å få straffespark etter holding i feltet og Robert benyttet muligheten til å skåre sitt første Vindbjart-mål, sikkert godt etter flere år på ‘øya’. Siste halvdel av omgangen hadde vi mange sjanser, Thore Ulstein setter normalt noen av de han fikk denne dagen, Lasse Næss og Gaus hadde noen fra kort hold.

Matchvinner ble derimot Martin Gardiner. Uten skåring i seniorfotballen før i dag, satte han inn sitt andre for dagen etter 73 minutter, og det var nesten en kopi av første målet. Innlegget fra Stian endte litt lengre ut fra mål denne gangen, det løste Martin med en volley i motsatt hjørne, og han fikk fortjent trampeklapp fra sidelinjen da han gikk av banen noen minutter før slutt.

Utover i andre omgang satte vi innpå tre 2002-modeller, Anders Urdal Hansen fikk sin debut på motsatt back av der vi av den eldre garde er vant med å se pappa Geir. Lasse Næss og André Bakken fikk også muligheten og utnyttet slitne Donn-backer til sine fordeler, begge var nære på å bli involvert i mål. Etter noen minutter på slutten med skjerming av ball nede ved hjørneflaggene blåste dommer av, og vi sikret tre nye, viktige poeng. Søgne og Kvinesdal ble passert på tabellen. Nå venter mer tett kampprogram, to nye kamper neste uke mot Express og Vigør.