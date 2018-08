Ole Emil Rummelhoff til minne

Ole Emil Rummelhoff døde 5. august, 83 år gammel. Han var født i Arendal 2. juni 1935, og ble utdannet som sivilingeniør ved Universitetet Durham i England i 1962. Året etter ble det jobbutfordring i Kristiansand hvor han stiftet familie og etter hvert utviklet sin egen konsulentvirksomhet innen bygg og anlegg.

Ole Emil valgte å spille for Donn, og vi spilte sammen der i noen år. Det kan nevnes at også Start var ute etter Ole Emil, og det ble et par treninger med den klubben, men Donn var «klubben i hans hjerte». Dette viste han gjennom flere sesonger på A-laget, han var oppmann i mange år, og ikke minst påtok han seg utallige frivillige oppgaver som bidro til klubbens økonomi.

Som distribusjonssjef for utdeling av alle typer kataloger i stor-Kristiansand var han svært sentral. Spesielt telefonkatalogen betydde gode penger for Donn, og det var Ole Emil som i 1994 reiste til Oslo og fikk kontrakt på distribusjon av katalogen. I forkant av møtet hadde han utarbeidet et opplegg som selskapet ikke kunne si nei til. Dette opplegget sikret kontrakt for Donn med SSK Distribusjon - som fikk ansvaret for distribusjonen på landsbasis.

Arild Sandvik

Denne innsatsen for klubben resulterte i klubbens gullnål i 1984 og utmerkelsen Æresmedlem i 1999. Ole Emil er blitt en legende i Donn.

Hans innsats som arkivar har også vært formidabel. Det var ikke bare Donn, mens også Grane, Agder Fotballkrets og flere andre klubber som fikk glede av dette arbeidet. Dette arbeidet utførte han helt til det siste. Rummelhoffs fotballarkiv vil du i dag finne på Statsarkivet i Kristiansand.

Også Agder Fotballkrets fikk glede av Ole Emils innsats gjennom mange år. Han var kretsleder fra 1973 til 1977. Videre har kretsen brukt ham som rådgiver i mange saker helt til det siste.

Jeg må også nevne hans store lidenskap for engelsk fotball. Som kjent var det i England han gjennomførte sitt sivilingeniørstudium, og da ble Sunderland hans favorittlag. Jeg har også et sterkt forhold til engelsk fotball, så mange gode samtaler med Ole Emil dreiet seg om fotballen på den «grønne øya». Selv om det ble nedrykk for våre lag sist sesong, ble ikke klubbfølelsen mindre av den grunn.

Privat

Ole Emil hadde også mange andre interesser. Han var en dyktig skiløper og aktiv i bowling. Han fortsatte å representere Grane i skiløypa etter flytting til Kristiansand, og det var ikke mange turlangrenn han stod over i Agder etter avsluttede studier.

Gjennom sin lederjobb i et av de første bowlinganlegg i byen, ble han også en god spiller som førte til kamper utenbys for klubb og kretslag.

Bridge vil vel de fleste ikke forbinde med sport, men Ole Emil var en meget dyktig bridgespiller. I vennekretsen er vi noen som spiller bridge, og det var naturlig å spille mot – men også med Ole Emil. Vi rakk ham ikke til knærne, så han syntes kanskje ikke bridge var særlig interessant på dette nivået. Noe han ikke selv sa, men vi følte det og måtte nok si oss enig i det.

Da Ole Emil kom til Kristiansand i 1963, fant han sin kjære Grete.

Gjennom fotballmiljøet i Donn ble vi en gjeng på 10-12 par som fikk et nært forhold. Dette vennskapet har vi ivaretatt gjennom mange hyggelige turer så vel innenlands som utenlands, og det toppet seg med 50 års bryllupsfeiring for fem par høsten 2015 gjennom en flott rundreise i Spania.

Den siste turen hadde vi til Arendal for fire uker siden. Vi besøkte der en meget god venn som var kommet på sykehjem. Dette besøket tror jeg betød mye for Ole Emil – noe han også ga uttrykk for, og i ettertid ser vi jo at det ble den siste muligheten for å treffe en meget god kamerat.

Med Ole Emils bortgang har vi mistet en god venn gjennom 55 år.

Jeg og øvrige venner minnes ham med takknemlighet.