Hva er best: Maskin eller frivekt?

Skal man velge maskin eller frivekt? Hva er egentlig best? Svaret mitt på det er; Det kommer an på!

Individuell tilpasning er viktig, og spør du meg- det viktigste vi PT’er gjør!

Så når bør du velge maskin? Her har du noen eksempler:

Ved skade/fysiske begrensninger er maskin et fint alternativ. Om du har stor mangel på stabiliseringsmuskulatur og/eller evne til å stabilisere grunnet skade/vondt, kan det være en god idè å bygge opp en grunnstyrke i en maskin i starten. Når du har en fast bevegelse er det mindre skaderisiko, og du kan trygt bygge opp styrken din gradvis.

Når du vil konsentrere fokuset på en spesiell muskel Frivekt krever mer av hele kroppen og det mentale enn en maskin gjør. Ønsker du å fokusere spesielt på èn muskel, kan maskin være et godt alternativ. Et godt eksempel er skulderpress eller beinpress. I en skulderpressmaskin eller i en beinpressmaskin kan du fokusere på skuldra/beina uten å ha fokuset på å stabilisere resten av kroppen på samme måte som ved bruk av frivekt.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Når du vil gjøre det enkelt og kanskje ikke er så motivert/i stand til å konsentrere deg like mye Let’s be real. Av og til frister det mer å kjøre en brystpress i maskin istedet for å bruke manualer eller stang, eller en beinpress istedet for knebøy. Det krever både mindre tid og konsentrasjon. Er du mentalt sliten eller mindre motivert, kan en maskin være et godt alternativ.

Når bør du velge frivekt? Her har du eksempler:

Om du har god teknikk og få fysiske begrensninger er frivekter absolutt det beste alternativet. Her får du ikke bare bygget grunnstyrke, men også stabilitet og mentalt fokus på et annet nivå enn med en maskin.

Om du har begrensinger eller ønsker som krever individuell tilpasning Maskiner har fastlåst løftebane og håndtak fastplassert. Dette gir lite rom for personlig tilpasning. Med frivekt kan du selve justere grep, tyngdepunkt og løftestilling. Dette kan være avgjørende for om en øvelse er vond/ubehagelig eller god å utføre for akkurat deg.

Når du ønsker fokus på funksjonell trening For å kunne styre stabilitet, eksplosivitet og samarbeid mellom musklene helt uten hjelp, er frivekt uten tvil vinneren. Å kontrollere en frivekt uten en fastlåst løftebane vil hjelpe deg å bli mer funksjonelt sterk. Det er tross alt ingenting som hjelper deg med løftebanen når du skal løfte naboens sofa eller kaste en ball.

Det er ikke noe galt i å velge det ene eller det andre så lenge du ikke får vondt. Tenk deg dog om hvorfor du velger det du velger, slik at du er bevisst og bruker tiden på trening godt.