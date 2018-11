Sterke sørlandssvømmere i junior-NM og UM

Mesterskapet går i Asker. Sørlandets svømmere har gjort det svært bra i disse mesterskapene de senere år, og tatt en rekke medaljer av alle valører.

Rypestøl kan bli medaljegrossist

Junior-Nm er for svømmere fra 17 til 19 år. 17-årige Malene Rypestø,l som meldte overgang fra Varodd til Team Sør/Vågsbygd SLK i februar og nå trener under Geir Thorstensen, satte senest to norske juniorrekorder under Nordsjøstevnet i Aquarama for halvannen uke siden. Hun kan gå til topps i flere øvelser og kan ta medaljer i alle sine 11 individuelle starter.

Hun er favoritt i øvelsene 400m fri (4,11,12), 800m fri (8,39,07) ), 200m medley ( 2.10,69) og 100m medley (1,01,44).

I de to lange friøvelsene har hun faktisk landsbestetid her i landet også i seniorsammenheng. Den norske juniorrekorden på 200m medley var kun 2/100 sek fra den norske seniorrekorden og også dette norsk bestenotering også i seniorklassen i år, mens juniorrekorden på 100m medley var nest beste tid i seniorsammenheng.

Hun ligger også med nest beste tid i påmeldingen på 50m rygg, 100m rygg og 200m fri, og spesielt på den siste øvelsen er det spennende å se om hun kan utfordre to år eldre Marte Løvberg fra Lambertseter, som har pers som er to sekunder bedre enn Malene.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hennes fremgang siste året er formidabel og det vil være en stor prestasjon bare å forbedre allerede gode personlige rekorder i Asker-bassenget.

Arendalsgutt favoritt i UM

Ungdomsmesterskapet er for svømmere fra 13 til 16 år. Theodor Sandvad Bernstein (16) fra Hisøya i Arendal har hatt en fin utvikling, først i Arendal svømmeklubb før han kom under vingene til dyktige trenere i Grimstad og i løpet av svært kort tid gikk til topps på rankinglistene på sprintøvelsene 50m fri og 50m bryst i sin årgang her i landet.

Nå har han meldt seg inn i Team Sør/Vågsbygd SLK og håper på gull i ungdomsmesterskapet, spesielt på 50m fri, hvor hans personlig rekord 23,96 er klart beste påmeldingstid med hele 7/10 sek til neste svømmer. Han har slitt med en vond skulder i høst, men senest i Nordsjøstevnet var han best i klassen med tiden 24,05.

En spennende Farsund-gutt, Martin Holteberg (15), satte en solid pers på 50m fri i Nordsjøstevnet med pene 24.74 og er med dette resultat inne som treer på startlistene.

Hope ute etter sprint-medaljer

19 -årige Johannes Skotte Hope fra Team Sør/KSA har satt seniorkretsrekorder på 50m butterfly (25,18) og 50m rygg (26.29), samt juniorkretsrekord på 50m fri med pene 23,43 senest under Nordsjøstevnet.

Han ligger an til finaleplasser på alle disse øvelsene samt 100m fri, hvor han mangler 2/10 sek på Hakeem Telands juniorkretsrekord på 51,10.

Han satser stort på svømmingen denne sesongen og første målsetting er 23.2 på 50m fri og 100m fri under 51 sekund, noe som kan gi medalje i junior-NM. Nivået i år er uhyre sterkt med Bærum-svømmer og ungdoms-OL- vinner Tomoe Hvas med 23,0 og 49.92 som pers som den klare ener.

Ny Varodd-jente på gang

15-årige Adina Ringsbu fra Varodd har kommet som et skudd siste året i sin årsklasse og har faktisk andre og tredje beste påmeldingstid i UM på 50m rygg (29,66) og 100m rygg (1,05,84, etter å ha forbedret persene voldsomt de to siste årene. Hun har da også hatt en stor motivator i Malene Rypestøl på treningene i Varodd svømmeklubb frem til Malenes overgang til Team Sør/Vågsbygd SLK.

Vi merker oss at 16-årige Cathrine Emilie Fagge,som kommer fra Lillesand, men nå svømmer for Team Sør/Vågsbygd, ligger på fjerde beste tid på 100m rygg 1/100 sek bak Adina. Det blir spennende å se om kampen mellom de to sørlandsjentene kan gi medalje i UM.

Rist Jensen god i mesterskap

Ole Marius Rist Jensen (17) fra Lillesand har trent og svømt for Team Sør/KSA under trener John Heddeland og vært i landstoppen i årgangen gjennom flere år. Det har blant annet gitt gull i ÅM sammenlagt og finaleplass i ungdoms-OL på spesialdistansen 200m medley.

Han har hatt en egen evne til å treffe formen i mesterskapene til nå, og allerede under Nordsjøstevnet i Aqurama satte han ny personlig rekord på 400m medley (4.29.84) med hele åtte sekunder og har nest beste påmeldingstid i junior -NM.

Ifølge trener John Heddeland er Ole Marius i meget god form og treneren håper på en tid ned mot 4.23,5 og ny kretsrekord på distansen og 2.03.5 på 200m medley hvor hans kretsrekord for seniors er 2.06.61.

Aateigen svømmer med skade

Dennis Aateigen (17) tok 18 medaljer i UM og junior-NM i Aquarama fjor og rakk også å bli nordisk juniormester på sterke 1.59.45 på 200m rygg på Island i desember.

Dessverre har Dennis dessverre måttet trene alternativt i 11 måneder da han fikk en skade i den ene albuen.

Dennis vil allikevel forsøke seg på spesialdistansen 200m rygg og håper å fullføre på en brukbar måte før han om kort tid skal gjennom en viktig operasjon i denne albuen.

Han er meget oppsatt på å komme sterkt tilbake den kommende sesongen og ingenting vil være mer hyggelig for gutten som er uhyre lovende både i rygg, fri og medley-øvelser og tok seniorkretsrekorder på 100m rygg, 200m rygg, 400m medley, 200m fri, 400m fri, 800m fri og 1500m fri før skaden.

Klausen håper på medalje

16-årige Andreas Håbesland Klausen fra Team Sør/KSA har hatt en flott utvikling på fridistanser fra 200m og opp til 800m.

Hans personlige rekorder fra Nordsjøstevnet på 200m fri (1.56.70), 400m fri (4.07.11) samt 800m fri ( 8,39,70) gir ham finaleplasser i alle øvelser, og mye tyder på at gutten kan "perse" pent på alle sine starter. Han er den svømmer på Sørlandet i øyeblikket som viser største potensial på langdistansene etter Dennis Aateigen.

Refstie kan overraske

17 år gamle Juni Helene Iversen Refstie fra Grimstad trener nå med og representerer Team Sør/KSA og har hatt en kjempesterk fremgang i brystøvelsene på 50m, 100m og 200m.

På 100m bryst har hun forbedret sin personlige rekord fra 1.17.8 i høst til 1.10.16, hvor hun i Nordsjøstevnet faktisk lå foran Malene Rypestøl etter femti meter med ny pers 32,83 og var like bak Malene i mål. Hun var mindre enn 1/10 sek etter Sofie Reisænens seniorkretsrekord og 4/10 sek etter Malenes nye kretsrekord. Hennes nye perser er fjerde og sjette beste påmeldingstid i 100m og 50m bryst.

Trener John Heddeland har stor tro på Grimstad-jenta og mener at hun kan perse på alle brystøvelsene under junior-NM og er da med i kampen om medalje.

Medaljemuligheter i stafett

Både i ungdomsmesterskapet og i junior-NM har Team Sør muligheter til medaljer både blant både jenter og spesielt gutter.

Det er også imponerende at Varodds jenter uten Malene Rypestøl på laget i år faktisk kan kjempe om finaleplass i ungdomsmesterskapet i stafett. Klubben har klart å bygge opp en god bredde i egne rekker gjennom de siste årene.