Drømmehelg for travtrenertalentet

KRISTIANSAND: Johan Kringeland Eriksen bød på en seiersgest av det ektefølte slaget da familiehesten Kringeland Enok krysset målstreken først som vinner av det avsluttende V75-løpet på Sørlandets Travpark lørdag. Foran en fullsatt restaurant fikk den dyktige 23-åringen vist frem en stallhest i toppskikk, og den Grimstad-bosatte treneren var ikke lei å få i tale i seiersintervjuet.

– Dette var deilig! Det ble helt perfekt underveis, vi fikk et fint løp. Det er min far som har oppdrettet alle Kringeland-hestene, så det er artig at han får igjen for å støtte meg, fortalte Kringeland Eriksen på seremoniplass.

Tror på et enda bedre 2018

Den unge trenerne var rask med å hylle teamet han omgir seg med i den daglige driften.

- Jeg har tre ansatte, og i tillegg mange som hjelper til og støtter meg. Uten alle som stiller opp for meg, hadde det aldri gått, mente den jordnære 23-åringen.

2017 bød på 16 stallseire på kun 90 starter, noe som må betegnes som svært sterke tall for en såpass nystartet trener. Kringeland Eriksen er imidlertid ikke i tvil om at det er mer på gang fra hans trenerhender.

– Jeg hadde et godt fjorår på stallen, og jeg håper at dette året skal bli enda bedre. Jeg har en del spennende unghester som jeg tror skal vise seg godt frem fremover, sa V75-vinneren og serverte et frampek til hva som skulle komme allerede dagen etter.

Debuterte med seier

Da debuterte nemlig tre år gamle Nesvik'n i det avsluttende løpet på Jarlsberg. I tillegg til å være en dyktig trener viste også Kringeland Eriksen frem stødige kjørehender da han støttet inn den svarte hingsten på mesterlig vis fra sulkysetet.

– Dette var deilig, Nesvik'n er min første 3-årsvinner. Jeg har jo ikke trent så mange unghester tidligere, så det er gøy å få tilliten av hesteeierne. Nesvik'n tror jeg blir bra på sikt, fortalte Kringeland Eriksen etter at den svarte hingsten debuterte på 1.35,2/2100 meter.

Det er Mardon Jørgensen fra Vennesla som eier den talentfulle 3-åringen.