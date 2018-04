Listefyllet som topper Sprekingen

Detter er oppnådd i litt våryr iver og med god hjelp av et ustadig vårlig intermesso som forsinket sykkel- og løpesesongen. At andre med samme elektroniske blekk har slått seg verbalt på brystet og brisket seg over tilsvarende middelmådige prestasjoner, har kommet meg for øre. Jeg er også innforstått med at få ting er mindre sjarmerende i vårt samfunn enn selvhevdende middel-unge menn. Denne meddelelsen er derfor antakelig for selvtekt å regne. Likevel våger jeg å dele min opprømte følelse da jeg 3. april dyttet sykkelen det siste stykket opp Saga-bakkene i moderat snødrev og sikret meg de siste 147 poeng som skulle til for å trone øverst i Sprekingen 2018.

Sprekingen-konseptet har egentlig gått meg hus forbi. Men etter brått og uforvarende å være blant "Topp 100" i Sprekingen 2018, var jeg nyfiken på hvordan dette var mulig. Sladrehanken var "Strava", en nettbasert treningssamfunn hvor jeg hadde tre venner (nå har jeg ca. fem). Vennene mine lå i samme tet-sjiktet og hadde fått poengene sine på Sandrip og på Strai. Jeg derimot hadde ervervet mine poeng på mirakuløst vist etter en løpetur mellom to perioder med skiføre i Jegers. Så i uka før påske oppsøkte jeg med overlegg både Strai og Sandrip for å innkassere noen langrennspoeng, som kunne bringe meg øverst blant mine tre Strava-venner på denne Sprekingen-listen. Etter noen runder med et helt klart uestetisk misforhold mellom vilje og skøyteteknikk, hadde jeg sikret meg en ubegripelig 16. plass og var egentlig svært tilfreds. På veg mot byen grublet jeg allikevel over om det var mulig å "naile" en plass blant "Topp 10" nå før Sørlandets virkelig sprekinger kom i gang!

Jeg stoppet bilen og sjekket mulighetene på telefonen. Uten sykkel for hånd og med en rulleskiløype full av skiføre (da uvitende om at det var innafor å benytte ski på Kongsgård), så jeg kun ett mulig alternativ; Å løpe 400 m på Stadion. Alternativet var ikke helt åpenbart da fottøyet jeg hadde til rådighet begrenset seg til skøyteskisko og kontorsko.

Da jeg ankom Stadion, var ikke våren helt i anmarsj. I ytre bane kunne jeg skimte flekker av tartandekket som ellers var dekket godt med snø og på indre bane lå snøen knedyp. Jeg gjøv på. Med dunjakke og skisko, litt ut-til-beins, klokket Strava meg inn på 1:35, en tid som resulterte i nye 130 poeng. Jeg seilte straks opp på en 7.plass. Dette følte jeg vel verd å dele med mine Facebook-venner og antok samtidig at jeg etter påsken nok ville ha falt langt ned på listen, men så ble altså ikke tilfelle.

Etter et høydeopphold i fjellheimen store deler av påsken, fant jeg 1. påskedag ut at jeg fremdeles var blant "Topp 10". Kunne jeg avansere før våren vekket opp Sprekingene? I så fall måtte jeg i tillegg til å sykle Skottevikrunden, gå noe uortodoks til verks, men planen var klar: 2. påskedag snørte jeg piggskoene og tok meg gjennom lysløypa i Baneheia, som denne dagen var en blanding av blank holke og påskeslush. Ikke min raskeste runde gjennom tidene, men siden svært få enda hadde løpt dette "segmentet" i vinter (bare én!), vanket det 149 poeng. Jeg dro så videre til rulleskibanen på Kongsgård med god von om skiføre og lett skøytematch (hadde nå lest meg opp at det var lov å bruke vanlige ski). Men den gang ei. Her var det 50/50 snø og asfalt. Løsningen ble å hente rulleskiene og på en usedvanlig knotete måte gjennomføre 1.6 km vekselsvis på rulleski og langrennski. Det ble fem skibytter underveis, og med tiden 12,18 minutter holdt det til en 25. plass og 126 poeng. Jeg var nå på 2. plass 130 poeng bak førsteplassen til Kjell Are S.

Det var tid for nådestøtet: Saga til topps, briste eller bære! Normale sprekinger ville nok heller valgt Drivenesbakkene, men noen syklist er jeg ikke, mer friluftsmann og dermed salet jeg sykkelen på bilen og så frem til en bratt utflukt i gråvær og skareføre etter arbeidstid. Så enkelt ble det imidlertid ikke. I løpet av dagen begynte snøen å lave ned, så i tillegg til allværsjakken burde jeg hatt gamasjer og skibriller. Men pytt sann, ved å fullføre ville jeg få 147 poeng. Det var kun tre underlige skruer (Trond Even W./Christian W./Robin B.) som hadde fullført sykling opp Saga Terrasse til nå denne vinteren.

Turen ble en selsom opplevelse der jeg krøp meg opp Saga Terrasse i snø og slaps på letteste gir. Jeg passerte PP-registrerte biler med kjetting og blide sørlendinger med snøskuffer og skjerf. Etter hvert som jeg sakte snirklet meg oppover, ble snøen tørrere, dypere og mer og mer ideelt for en toppturentusiast som meg, hadde det ikke vært for sykkelen da, men den var jo tross alt alibiet mitt. Jeg toppet ut trillende på sykkelen de siste motbakkene i et heller hustrig vær. Jeg antok at trilling var innenfor statuttene og løftet sykkelen over hodet med et litt skjelmsk smil. Nå ligger jeg allerede i trening til Sprekingen 2019 og har strategien klar; Kom tidlig i gang, ikke vente på våren, for da våkner de virkelige Sprekingene! God vår, prøv gjerne å slå meg eller ta segmentene i Sprekingen som varierte treningsturer.

