Kristiansand-danser med mesterskapspokal

BERGEN: Det var i slowdance i rekrutt u/14 år at Hanna danset seg fram til den fine femteplassen sist lørdag. Dette var hennes første konkurranse utenbys. Det var skikkelig moro med fin plassering i Bergen etter målrettet og hard jobbing på treningene.

Nå blir det full fokus fremover for Hanna og klubbvenninnene i KDK på årets største dansekonkurranse og begivenhet, som er «Dancer of the year» på Østlandet siste helg i november. Vi tipper det blir høy musikk og høyt tempo på treningene i Vågsbygd samfunnshus i ukene fremover.

Privat