OSLO: Dette mesterskapet for for 50+-åringer ble arrangert i Snarøyahallen, curlingens svar på Holmenkollbakken. Der har Eigil Ramsfjell, Pål Trulsen og Thomas Ulsrud trådt sine curlingsko og bygget stein på stein, og nå var det endelig vår tur til å koste andre lag av isen.

Laget fra Christianssands Curling Club (CCC) besto av Harald Bjelle, Arvid Berg, undertegnede og skip Jon Sverre Karterud. Ingen av oss klarer dessverre å leve av curlingen, så tre av oss må hver dag møte i Sparebanken Sør og en av oss får lønn av Kristiansand kommune. Ellers hadde satsingen blitt et konkursbo, og det er ingen god kombinasjon med curling.

Fredag kveld spilte vi mot Lag Davanger og Lag Berg, som både på papiret og på isen var de to desidert beste lagene i NM. Det var tidligere vinnere og deltakere i EM, VM og OL på begge lagene. Seier mot ett av disse lagene ville vært en mye større prestasjon og sensasjon enn om Fløy slår Start ut av cupen i år også. For det tror jeg faktisk kommer til å skje.

Tap mot OL-mester

Første kampen endte med 4-10-tap mot Lag Davanger, med Flemming Davanger, OL-mesteren fra Salt Lake City i 2002, som skip. Jeg vil ikke akkurat påstå at vi hadde dem i kne, og at resultatet lyver, men vi valgte å se både bak resultatet og fremover.

I vår andre kamp tapte vi 8-3 mot Lag Berg. Vi ga oss etter seks av åtte omganger, etter å ha vunnet tre av dem. Vi var nærmere en sensasjon enn resultatet tilsier, men en stein som var mer presis enn den David slengte midt i panna på Goliat ødela dessverre kampen for oss. I curling er det egentlig ganske lurt å være presis, for av og til er én millimeter mer enn nok.

Fire strake seire

Det ble seier 8-4 i vår første kamp på lørdag. Motstander var Lag Bjørklund. De er mer populære på Jevnaker enn Søstrene Bjørklund var i hele musikk-Norge i 1950- og 1960-årene. Hvem kan vel glemme slagerne «Den glade vandrer» fra 1954 og «Tina og Marina» fra 1962?

I lørdagens andre kamp vant vi 5-3 over Lag Pettersen fra Stavanger. Kampen var mer spennende enn den mest leste boka om Hardyguttene, og det fulltallige publikummet i Snarøyahallen holdt pusten gjennom hele den siste omgangen. Det var så stille at man heldigvis kunne høre en knappenål falle på isen, for den kunne ha gjort mye skade. Vi trakk heldigvis den lengste kosten til slutt, og beviste at det ikke er bare i fotball at Kristiansand er bedre enn Stavanger.

Søndag spilte vi først mot Lag Talsnes. Skipen fra TV2 hadde Stål i både ben og armer, noe som ikke er en spesielt stor fordel i curling. Vi vant derfor lekende, men ikke lett, 6-2.

I den siste kampen i puljespillet møtte vi Lag Hansen fra Lambertseter. Vi lurte på om navnet var et psevdonym og om «Johnny fra Stovner» spilte på laget, men «Kronprins Curling» gjorde ikke det. Vi spilte ingen kongekamp, men kostet likevel på oss et smil etter seier 6-2.

Bronsefinale med bravur

I bronsefinalen ble det gjensyn med Lag Bjørklund, og uten å skryte spilte vi curling i den ypperste verdensklassen og knuste dem 8-2. Vi klarte heldigvis å holde hodet kaldt, men det var egentlig ingen stor prestasjon i den iskalde curlinghallen. Totalt 17 timer med curling ble kronet med bronsemedalje, og det var en ganske stor prestasjon mot mange gode curlinglag. Etter turneringen mente noen at vi burde ha deltatt i OL i Pyeongchang i stedet for Ulsrud og co, men det måtte vi uansett ha takket nei til på grunn av våre sivile jobber. Dagene i Sparebanken Sør og i Kristiansand kommune blir ikke helt de samme uten oss.

Nå har jeg tatt bronsemedalje i eliteserien i fotball i 1991 og 1992, bronsemedalje i NM i curling (+50) i 2016 og 2018 og løpt på like over én time på FløyMila. Hva mer må egentlig til for at jeg blir nominert til Egebergs Ærespris?