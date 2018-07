Nytt kapittel i Tjomslands eventyrårgang

TØNSBERG: Selv for suksesstreneren fra Søgne fremstår årets 3-årsårgang som et eventyr. Samtlige av hans juniorer som har startet så langt, har vunnet travløp! Torsdag kveld feide han konkurrentene av banen med sine supertalenter nok en gang.

Våler Nikolai travet 1.28,0/2100 meter i sitt livs andre start, og forsvant fra konkurrentene i lekker stil nedover oppløpet.

– Det er bare å ta av seg hatten for det Tjomsland får til med sine kaldblodshester!, sa en tydelig imponert travekspert Anders Mikkelborg i Rikstoto Direkte-studioet. Våler Nikolai eies av hardtsatsende Stall Olympic, og eierrepresentant Steinar Nordengen var en lykkelig mann på seremoniplass etter løpet.

– Øystein har vært superflink med hestene våre i mange år. Det ser ut som vi kan få det litt moro også med Våler Nikolai fremover, fastslo Nordengen.

Brødresuksess

Tjomsland kunne titte seg over skulderen ved målgang og konstatere at broder Vidar også imponerte for stallen da Mo Harjar leverte et sterkt løp til andreplass.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Våler Nikolai har kapasitet på de fleste områder, men han har vært litt øm i skjelettet. Han har imidlertid vist på treningstestene at han har vært på gang. Det har gått utrolig bra med unghestene i år, og det viser at vi treffer litt med opplegget, sa Tjomsland med et lurt smil.

Hesteguiden.com

Seier i debuten

Sørlandstreneren hadde imidlertid ikke tenkt til å gi seg med èn seier for dagen. I det avsluttende løpet viste han frem nok en flott debutant i Havprinsen. Den tre år gamle hingsten til Alf Laupsa fra Lillesand stod aldri i fare for å tape sitt første løp i karrieren, og landet på 1.33,0/2100 meter etter en siste 500 meter på 1.29,4.

– Jeg har eid travhester siden 1992, og de siste årene har det vært litt "småkos", smilte Laupsa, som blant annet har hatt gode hester som Havlikk, Havsalt og Philip Rex i sitt eie.

– Jeg har ikke hatt den største troen på Havprinsen, han har vært litt klumpete, men han har utviklet seg veldig. Rapportene fra Øystein den siste halvannen måneden har vært positive. Det var veldig fin stil på hesten i dag. Jeg er heldig som har hest i trening hos Øystein, roste Lillesand-mannen etter løpet.

Treneren selv passet på å fremheve hele team Tjomsland som viktige brikker til suksessen.

– Havprinsen har hatt en veldig utvikling de siste ukene. Han er flegmatisk, men leverte en veldig bra debut i dag. Jeg har et bra team rundt meg, både på sponsor- og hesteeiersiden. Det er man avhengig av, og jeg er veldig takknemlig for alle menneskene i og rundt teamet, avsluttet suksesstreneren.