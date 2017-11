ØIF Arendal vant thriller mot Elverum

ELVERUM: Hjemmelaget skåret kampens første mål ved Tine Poklar etter ett minutt spilt. Jesper Munk og Sander Simonsen scoret de første målene for ØIF Arendal, 2-2 etter fire minutter spilt.

August B. Pedersen satte inn sitt første for dagen, 6-3 etter ni minutter spilt. Josip Vidovic satte også inn sitt første for dagen, 6-4. Sander Simonsen satte inn sitt andre for dagen, 6-5 etter 11 minutter spilt. Jesper Munk satte inn sitt andre for dagen, 6-6. Jesper Munk satte ballen sikkert i mål, 7-7.

Josip Vidovic lurte seg gjennom Elverum spillerne, 8-8. Eirik Heia Pedersen satte inn sitt første for dagen, 8-9 og ØIF Arendal var i ledelsen. Jesper Munk sto sikkert på streken og skjøt ballen i mål, 9-10 etter 18 minutter spilt. Josip Vidovic satte inn sitt tredje for dagen, 10-11.

Sander Simonsen var igjen sikker, 10-12. Josip Vidovic var sikker en mot en og satte ballen sikkert i mål, 10-13. August B. Pedersen sendte ballen over Elverum-spillerne og til Sondre Paulsen som hamret ballen sikkert i mål, 10-14.

Knapp pauseledelse

Josip Vidovic satte ballen sikkert i mål, 12-15 etter 26 minutter. Jesper Munk igjen sikker på streken, 13-16 etter 28 minutter spilt. ØIF Arendal gikk til pause i ledelsen, 15-16.

Josip Vidovic satte ballen sikkert i tomt bur, 15-17. Jesper Munk scoret enda en gang, 17-18 etter 32 minutter spilt. Eirik Heia Pedersen steg til værs og satte ballen sikkert i mål, 18-19. Sondre Paulsen var trygg fra syv-meteren, 20-20. Kapteinen var igjen sikker, 20-21 etter 37 minutter spilt.

Sondre Paulsen nettet igjen fra syv-meteren, 21-22 etter 42 minutter spilt. Eirik Heia Pedersen satte ballen sikkert i mål, 22-23. Jesper Munk var igjen sikker alene på streken, 23-24. Eirik Heia Pedersen var sikker, 24-25. August B. Pedersen fikk sin tredje tominutter og fikk dermed rødt kort etter 52 minutter spilt.

Josip Vidovic lobbet ballen over keeper, 27-27. Martin Lindell la ballen følsomt i mål, 28-28 etter 54 minutter spilt. Jesper Munk satte inn sitt åttende for dagen, 29-29 etter 56 minutter spilt. Eirik Heia Pedersen holdt hodet kaldt, 29-30. Sondre Paulsen puttet på til 29-31. Uros Tomic reddet den siste ballen og ØIF vant håndballthrilleren med ett mål, 31–30.

