Nytt toppemne fra sørlandsk suksess-eier

OSLO: Gustav Larsen har i en årrekke eid og oppdrettet travhester av høy kvalitet. I 2009 vant hans Sjefslill NM for hopper på Sørlandets Travpark, Tangen Mari vant Biri Oppdretningsløp samme år og Jærvsø Kristina vant DNTs 5-årsløp i 2013, for å nevne et lite utvalg blant Lindesnes-mannens fremgangsrike hester.

I fire år gamle Grislefaksen G.L. kan Larsen ha et nytt toppemne på gang. Kaldblodshingsten har nettopp Tangen Mari som mamma, og viser med all tydelighet at eplet ikke faller langt fra den berømmelige stammen. I regi trener Jan Roar Mjølnerød har sørlandshesten vunnet to av sine tre første starter i karrieren, og onsdag kveld imponerte han da han tok seg av DNTs 4-åringsserie på Bjerke på ny personlig rekord, 1.30,7/2160 meter.

– Når han gjør det han skal, er han veldig god. Hesten har trengt tid og jeg har fått noen grå hår i hodet av ham, men det begynner å hjelpe nå. Jeg synes Grislefaksen G.L. skal ha en spennende fremtid. Hvis han utvikler seg slik han viser i trening er dette en virkelig fin type, fortalte trener Mjølnerød i seiersintervjuet etter løpet.