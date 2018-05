Nils Aurebekk fikk Idrettskretsens høyeste utmerkelse

KRISTIANSAND: På Vest-Agder Idrettskrets 70. ordinære kretsting ble Aurebekk tildelt Idrettskretsens høyeste utmerkelse – Ærestegn m/diplom, for det frivillige arbeidet han har bidratt med i Torridal idrettslag og for idretten på Agder.

Prisen ble delt ut av Idrettskretsens leder, John Stensland og Idrettspresident Tom Tvedt.

Mange verv

Nils sitt engasjement og hans arbeid, om det er på anlegg, arrangementer, trening og opplæring har hatt betydning for mange klubber på Agder. Som politiker i flere år har han jobbet for og lagt til rette for at gode prosjekter er blitt godkjent og realisert i kommunen og fylket.

Selv nå, etter at han er blitt 78 år, er han meget aktiv og har flere verv og oppgaver i klubben. Her kan nevnes:

Nestleder i hovedstyret

Leder av skiskyttergruppa

Styremedlem i orienteringsgruppa.

Deltar på dugnader

Trener/instruktør på skytebanen

Ansvar for arrangementer innen orientering og skiskyting.

Drifter og vedlikeholder skiskytterarenaen på Bortelid. (for alle klubbene)

Arrangerer skolesprinten i O-Løp for 5-6 og 7 klasse.

Vest-Agder Idrettskrets

Idretts-cv’en til Nils er beundringsverdig.

Han tok tidlig ansvar og verv i Torridal I.L. Allerede i 1957/58 ble han valgt til leder av juniorgruppa. For øvrig viser hans frivillige idrettsarbeid variasjon innen flere idretter.

Leder av Torridal idrettslag i årene 1967,68 og 69.

Leder for Hovedkomiteen i Sørlandsgaloppen i 1975/76

Leder for orienteringskretsen i Vest-Agder i årene 1983-86

Diverse andre styreverv i Torridal i kartkomiteen, skigruppa, orienteringsgruppa og skiskyttergruppa fra 1970 og til i dag.

Nils har i en årrekke vært primus motor i å få realisert skiskytterarena på Bortelid i Åseral.

Og som leder i Idrettskretsens styre, John Stensland sa:

– Det en ære å tildele deg idrettskretsens høyeste utmerkelse ærestegn m/diplom.

Nils takket for tildelingen, som han satte stor pris på:

– Den gjeveste jeg er blitt tildelt.

Han var imidlertid fort til å framheve viktigheten av kona, Ragnhilds samarbeid og medvirkning.

Og presiserte at de begge har hatt stor glede av å være en del av det frivillige arbeidet i idretten.

– Denne prisen tar jeg imot på vegne av oss begge, avsluttet Nils Aurebekk