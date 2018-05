Er dette Sørlandets nye stjernehest?

STAVANGER: Kjell Terje Leire fra Kristiansand har i fem år gamle Massive Attack et emne helt utenom det vanlige. Den brune hingsten vant i fjor både V75-finale og Sølvhesten, og har hele tiden vist høy kapasitet. Tirsdagens årsdebut på Forus fikk imidlertid de fleste travinteresserte til å sperre øynene opp - her kan Sørlandet få sin nye stjernehest.

Etter å ha brukt flere speeder underveis i løpet, og travet store deler av distansen utvendig for elitehesten Sejr Gammelsbæk, kjempet imidlertid Massive Attack seg forbi tidlig på oppløpet. Ute i banen nærmet en annen elitehest seg, fjorårets Kristen T Gundersen-vinner Deep Sea Dream, men Kristiansand-hesten simpelthen nektet å slippe noen forbi seg.

Se Massive Attacks avslutning i denne videoen fra Riktoto Direkte:

– Massive Attack gjør en vanvittig prestasjon!, brølte løpsreferent Georg Ingve Nilsen da sørlandshesten passerte mållinjen først.

– Det var faktisk det, fulgte trener og kusk Pål Buer opp.

– Det ble kjøring hele veien, og han fikk ingenting gratis. Han har trent som en ordentlig topphest i vinter og jeg hadde veldige ambisjoner med ham i dag. Hvis bare travet fløt hadde jeg tro på at de andre skulle være veldig gode for å slå ham, men jeg hadde ikke regnet med at jeg måtte gå utvendig for en av Norges beste hester i 1200 meter. Han taklet det også, fastslo Buer i seiersintervjuet.

Vinnertiden ble 1.14,2/2040, en svært sterk tid på en etter hvert regntung bane i Stavanger. Massive Attack har nå vunnet syv løp på 15 starter i regi Pål Buer.

Arnfinn Roaldsøy

Geir Mikkelsen måtte altså strekke våpen bak stallhesten Sejr Gammelsbæk, men fikk revansje da seiersmaskinen Syoss tok sin 10.seier i sørlendingens regi. Vinnerhesten Syoss har en spinnvill statistikk å vise til; 16 starter i karrieren har gitt ti seire, fire andreplasser og en tredjeplass! Vinnertiden ble 1.16,6/2590 meter, hestens første start over stayerdistanse.

Hesteguiden.com

Mandag viste flere flotte sørlandshester seg frem på Klosterskogen. Kristine Sørensen og Enok Antonsen fra Arendal hadde satt Scarlet Creation i flott stand til årets tredje start, og den lettbeinte 5-årshoppa lot seg ikke stoppe da kusk Gunnar Austevoll spilte ut speeden nedover oppløpet. Scarlet Creation forsvarte sitt favorittskap og vant på 1.15,2a/1700 meter.

Hesteguiden.com

Hovs Frøya har virkelig funnet storformen hos Kari Anne Knutsen. Sammen med Tom Erik Solberg tok den fem år gamle hoppa sin andre strake seier da hun vant på 1.18,8/2140 meter.

Hesteguiden.com

Øystein Tjomsland viste frem nok en fin debutant i form av fem år gamle Waxen. Den svarte kaldblodshingsten var trykket ned til 19 kroner igjen for en satset tier i vinnerspillet, og den nyblivne sørlandshesten viste seg tilliten verdig. I Tjomsland-debuten rekordsenket Waxen seg til 1.31,0a/2100 meter, i sin første start siden juli i fjor. Waxen, som tidligere kun har konkurrert i Finland og nord-Sverige, ser ut til å ha akklimatisert seg flott på Sørlandet.

– Moro at hans finske eiere ga oss sjansen og sendte ham helt til Sørlandet fra de finske skoger for at vi skulle prøve å finne ut av denne kapable karen som jeg spår en lysende fremtid, skrev Tjomsland på sin Facebook-side samme kveld.