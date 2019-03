Pallplass til Kristiansand-turnere

I årets første norgescup stilte Kristiansands Turnforening med seks gymnaster. Kristian Emil Mikalsen, Ivan Maltsev og Lukas Aateigen Nilsen stilte i rekruttklassen. Her viste guttene gode ferdigheter og ender på tredjeplass i lagkonkurransen. Kristian Emil er debutant i rekruttklassen og fikk 6. plass med 73.3 poeng. Lukas kom på 14. plass med 71.1 poeng og Ivan Maltsev på 21. plass med 68.8.

I år er Brian Rugland første års stigeturner og turner i klasse 1 som er 13- og 14-åringer. Han gjorde en veldig god konkurranse og endte på 11. plass med 61.05 poeng. Han turnet meget godt med nye øvelser og viste veldig gode ferdigheter.

Plamen Sheytanov og Krister Sørstrand turnet i i juniorklassen. Her turnes det både obligatorisk alle øvelser på lørdagen og selvvalgte øvelser på søndagen. Igjen gjorde juniorguttene en god konkurranse og det ble mange personlige rekorder her. Plamen endte på 7. plass (119,175 poeng) og Krister på 10. plass (113,7 poeng) etter at alle poengene fra begge dager er lagt sammen. Kjempestor framgang og utvikling på alle Kristiansand-turnerne!