Tøffe tak mellom Høllen og Fyresdal

SØGNE: Fyresdal Futsal tok turen til Søgne torsdag kveld 13. desember for ny kamp i seriespillet. Høllen Futsal har startet sesongen veldig bra med 3-1-1 i de fem første kampene. De er et fysisk sterkt lag med og startet oppgjøret best med 1-0-scoring etter 17 minutter, som også var pauseresultatet.

Fyresdal Futsal bestemte i pausen at dette ikke var godt nok og at alle måtte skjerpe seg om det skulle bli poeng. Det var derfor ikke etter planen at Høllen gikk opp til 2–0 minuttet ut i 2. omgang. Men så fulgte fire magiske minutter for Fyresdal Futsal. Stian Engebrigtsen reduserte til 2–1 i det 22. minutt før Kent Erik Sellæg og Joakim Johansen satte inn 2–2 og 2–3. Undertegnede satte så et frispark rett i mål og det sto 2–4 til bortelaget.

Søgne reduserte til 3–4 før undertegnede ble spilt alene med keeper og satte inn 3–5. Høllen reduserte til 4–5 med fire minutter igjen på klokka og tok så ut keeper for å spille overtall siste minuttene. Fyresdal Futsal holdt imidlertid unna og hentet hjem tre sterke poeng fra Nygårhallen. Bortelaget kunne dermed ta juleferie med seks poeng etter to seire og et tap. Kommende serierunde i 1. divisjon avdeling Sør/Øst Futsal er 5. januar i Nesjarhallen.