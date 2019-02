Vindbjart-seier mot MK

KRISTIANSAND: Kampen startet med godt trykk fremover fra Vindbjart, men så kjempet de grønne seg inn i kampen og skapte noen store sjanser med presset sitt. Midtveis i omgangen tok de også ledelsen, ikke ufortjent, fra kort hold etter at de fikk lov å ta imot et innlegg inne i vår femmeter og legge ballen ut på et sølvfat til Joachim Holtan fra Øvrebø.

Scoring annullert

Et flott mål fra Alla Abdallah ble korrekt annullert for en litt tøff duell i forkant, men ble en forsmak på hvordan vi snudde kampen før pause. Robert Våge Skårdal utliknet til 1-1 etter å ha lurt av et par mann og satte ballen i krysset fra 16 meter. Lasse Næss fikk en tøff omgang i «Gaus-rollen», men lyktes til slutt med å komme seg forbi på kanten og lagt et innlegg til Børge Engesland. Han skårer som han vil i vinter, og begynte på triksing til gullballen før han husket at ballen helst skal i mål. 2-1 til pause, etter en under pari omgang.

Stian Bøe

Pausen brukte trener Steinar Skeie til å minne spillerne på fokus, og tenke ut et sterkt trippelbytte. Innpå kom Marcus André Aslaksen, Marcel Musonda Ngoie og Markus Nyhus, som fikk sine første minutter for året etter skade. De to førstnevnte kombinerte kjapt på høyrekanten, og sistnevnte utnyttet en svak inngripen i MK-forsvaret, etter ett minutts tid av omgangen stod det 3-1.

Straffesparkredusering

Nå ble det mer fart og besluttsomhet i angrepene og kanskje spesielt Marcus André viste på tjuefem minutter at han ønsker å spille førstelagsfotball denne sesongen. Vi slapp MK litt inn i kampen igjen på slutten, ikke så overraskende etter mange bytter, og de reduserte til 2-3 på straffespark.

MK oppsummerer kampen slik på sin Facebook-side: Vi er godt fornøyd med 1.omgang frem til de siste ti minuttene, men kommer sterkt tilbake i 2. omgang, som gir oss mye å bygge videre på fremover. Ny kamp allerede lørdag mot kl.14.00 i Porsgrunn mot Pors.

Vindbjart-MK 3–2 (2–1)

0–1: Joacim Holtan (24)

1–1: Robert Våge Skårdal (36)

2–1: Børge Engesland (41)

3–1: Markus Nyhus (46)

3–2: Vegar Landaas (straffe, 79)

Vindbjarts lag: Halvor Homme, Magnus Langerud, Daniel Tveitaa Johansen, Jesper Lauvsland, Sondre Nordhagen, Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Børge Engesland, Alla Abdallah, Lasse Næss, Robert Våge Skårdal. Innbyttere: Marcus André Aslaksen, Marcel Musonda Ngoie, Markus Nyhus, Antonio Benitez, Ishan Skårdal, Marius Fjellet, Anders Urdal Hansen.

MKs lag: Ole Kristian (Bård 60 m), Gregar(Mads 60 m), Tobias, Thomas Aa (Stian 65 m) Anders, Trym (Vegar 40m), Peder, Hans (Callum 70 m), Enlil (Sebastian 75 m), Joacim (Thomas 45 m), Endre.