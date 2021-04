Storskytter gjør comeback

ARENDAL: Vi har jo savnet Cecilie siden hun dro, så det at hun nå vender hjem for å slåss sammen med nye og gamle lagvenninner i Grane, er vi veldig glad for. Cecilies skuddarm er av den sjeldne sorten, det samme er hennes mentalitet og dedikasjon i forhold idretten vi driver med. Så dette kan ikke bli annet enn å bli bra!

Cecilie, selv om det er mange som kjenner deg godt fra før; kan du starte med å fortelle litt håndballbakgrunnen din?

– Jeg startet å spille håndball som 6-åring i ØIF Arendal. Da jeg fylte 16 år byttet jeg klubb til Grane Arendal. Etter tre veldig fine år der, hvor jeg lærte utrolig mye, var jeg klar for eliteserieklubben Gjerpen. Jeg spilte for Gjerpen i to sesonger. Etter to år i Skien fikk jeg så tilbud om å komme til Danmark. Det var jo en drøm som gikk i oppfyllelse, så jeg pakket sakene mine og dro til den danske klubben Sønderjyske.

Jeg har hatt et fantastisk år i Danmark. Lært mye om meg selv og utviklet meg som spiller og person. Fått venner for livet Men det ble en annerledes sesong for meg denne gangen. Jeg måtte gjennom en skulderoperasjon, noe som var veldig tøft for meg. Jeg har vært veldig lite skadet i min karriere, og når jeg plutselig måtte stå på utsiden, og ikke kunne bidra syntes jeg var veldig tøft. Men nå er skulderen fikset og det kjennes veldig bra! Skuldra er i trygge hender her i Grane. Nå gleder jeg meg veldig til å gi jernet i Grane-drakten igjen.

Hvorfor velger du å gå tilbake Grane Arendal?

– Jeg har valgt å komme hjem til Grane Arendal fordi her har man et fantastisk opplegg rundt det hele. En veldig dyktig trener i Luka Pansa, et veldig godt støtteapparat og gode ambisjoner. For meg er Grane Arendal verdens fineste gjeng, og det kjennes så riktig og godt å være tilbake. Jeg kjenner en stor trygghet i å komme hjem, og det er akkurat det jeg trenger for å få skuldra 100 prosent klar igjen. Jeg kan nesten ikke vente til sesongen starter, jeg gleder meg så mye!

Hvilke forventninger har du til kommende sesong?

– Mine forventninger er at vi blir et lag som kriger helt i toppen.

Litt om dine ambisjoner videre som håndballspiller?

– Mine ambisjoner er de samme som alltid. Man har jo hatt store drømmer helt siden man begynte med håndballen, men jeg ønsker gi gass på håndballbanen og se hvor langt det kan ta meg.