Stor golfinteresse i Mandal

MANDAL: Siden november 2018 har klubben fått 80 nye medlemmer, og de kan som de øvrige medlemmene nyte godt av Norges sørligste 9-hullsbane i et variert og utfordrende terreng langs Skogsfjorden og oppover.

I år har det vært meget god oppslutning på Veien til golf-kursene (VTG-kurs) som klubben har arrangert, og grunnet pågangen er det allerede holdt et ekstra kurs like før sommeren for å dekke etterspørselen.

Medlemmene kommer fra de fleste alderstrinn, men vi ser en gledelig vekst i den yngre rekken. Det er i år blitt et fantastisk miljø blant de helt yngste, og i tillegg har dette dratt med seg en foreldregruppe som har funnet interessen for golf. Det er veldig artig å se at golf nå ser ut som det kan bli en ny «greie», der familie eller vennegrupper starter for å gjøre idrettsaktiviteter sammen.

Alf Skagestad

Klubben har foruten et aktivt juniormiljø, også en bred satsing på seniorgolf og damegolf. Begge disse gruppene har aktive deltakere som ukentlig samles og konkurrerer på banen.

Seniorgruppa (for de over 50) har stor aktivitet med daglige selskapsrunder i et humørfylt miljø der latteren sitter løst blant golferne. I tillegg har seniorgruppa ofte turer utenlands (f.eks. Danmark, Spania o.l.) der større grupper reiser sammen og koser seg med golf og sosialt samvær.

MGK har også aktive seniorgolfere som er med i nasjonale turneringer og gjør seg bemerket. Det er alltid glade og initiativrike seniorer på banene og rundt klubbhuset som skaper en fin atmosfære. Seniorgruppa har vist seg å være meget gode på å ivareta de nye medlemmene med å inkludere dem i miljøet slik at de føler seg sett og velkomne.

Det er også en damegruppe i klubben som er meget aktive, og de har egen damedag på golfbanen der de avholder turnering på ettermiddagen. I tillegg til dette er de også mye rundt om på naboklubbene (Bjaavann, Grimstad og Kristiansand) der de spiller turneringer og har sosiale samlinger. Et meget hyggelig miljø der de har god fokus på det inkluderende sosiale rundt golfen.

Klubben har en håndfull gode spillere som deltar på nasjonalt nivå i lag-NM i golf (i 2. divisjon), og det er moro at lille Mandal kan skilte med slike gode utøvere. Også på seniornivå har vi markert oss de seinere år.

Mandal golfklubb består av en 9-hulls bane i kupert skogsterreng på vestsiden av Mandal (ved Valle gård på Skjebstad). Klubben har også en driving range og et helt nytt nærspillsområde (treningsfelt) som er åpen for bruk for hvem som helst. Dette nærspillsområdet er det mange av naboklubbene som er misunnelig på.

Klubbhuset inneholder garderober, kafé og litt salg av de viktigste golf-rekvisita (baller, hansker o.l.).

I tillegg har MGK også en golfsimulator i klubbhuset som er flittig i bruk i vinterhalvåret. Det foregår organisert juniortrening der da, samt at mange lokale golfere spiller sammen for å opprettholde den gode golfsvingen til gresset på utsiden er grønt og mulig for ordinær golf.

Fakta: fakta golf og folkehelse Fysisk inaktivitet er nåtiden og framtidas store helseproblem. Myndighetene anbefaler voksne og eldre å være fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet per uke eller minst 75 minutter med høy intensitet per uke. De fleste golfspillere erfarer at en 18 hulls golfrunde tar ca. 4 timer og 30 minutter. En 9-hulls runde tar ca. 2 timer og 15 minutter. Det er vel anvendt tid helsemessig sett. I løpet av en 18 hulls runde går golfspillere ca. 11 kilometer eller ca. 16 000 skritt. Dette tilsvarer ca. 2 ganger en golfbanes lengde. Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag per minutt. Siden en golfbane er mer eller mindre kupert vil hjertefrekvensen variere i takt med dette. Det gir god intervalltrening og muskeltrening. Menn forbrenner nærmere 2500 kcal under en golfrunde. Tilsvarende tall for kvinner er nærmere 1500 kcal. Helseeffekten er størst om man bærer golfbagen, eventuelt triller eller drar den etter seg. Bruk av motoriserte golftraller eller golfbil gir mindre helseeffekt. En runde golf vil også kunne bedre kondisjonen, influere positivt på kolesterolnivået i blodet, redusere livmålet og gi et psykisk velvære etter runden. For hjertesyke vil golf kunne være en viktig opptreningsaktivitet Golfere lever i gjennomsnitt fem år lengre enn ikke-golfere. Kilde: Norges Golfforbund. Golf har ut fra dette en gunstig samfunnsmessig betydning helsemessig sett. https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-og-helse https://www.golfforbundet.no/ http://www.mandalgk.no/