Feiret bursdag med to Donn-mål

KRISTIANSAND: De ble helt sentrale i lørdagens kamp, som på forhånd allerede var spesiell for dem begge – den ene feiret sin 25-årsdag, den andre tok farvel med klubben. Donns ubestridte toppscorer Kent E. Sellæg delte selv ut gaver på sin egen fødselsdag og utlignet to ganger for hjemmelaget. Det første målet kom etter 37 minutter og var en perfekt avslutning fra drøye 12 meter. Storscoreren brant til på et assisterende hodestøt inn i feltet fra Stian Ingebrethsen.

Mål nummer to leverte bursdagsbarnet i det 90. spilleminuttet. Alexander Lind la inn fra høyre og Sellæg fikk en lett og fin touch på ballen, før han ble taklet, og ballen trillet inn i det lengste hjørnet. Gleden var stor for den sene utligningen, men lundslaget var definitivt ikke helt fornøyd med årets andre poengdeling mot laget fra Jørpeland.

– Gøy med nye scoringer, men vi skulle aller helst hatt tre poeng i dag. Vi hadde fortjent å vinne, sa jubilanten etter kampen.

Krevende 1. omgang

Donn-keeper Jørgen Nylund Nilsen tok farvel med laget i det som skulle bli en begivenhetsrik kamp på Kristiansand stadion lørdag. Førsteomgangen skulle vise seg å bli krevende for ham. Til tross for flere gode involveringer ble han og laget straffet hardt ved to anledninger.

Simen Aleksander Prag

– Det ser så dumt ut, sa Nilsen da han fikk se TV-bildene av målene fra første omgang.

Han ble hentet inn til sin egen og vårsesongens siste kamp. Med kun to-tre treninger de siste månedene, og ingen A-lagskamper siden i fjor, var han åpenbart noe spent.

Dagen før kampen fikk han ordre om å gjøre klar hanskene ettersom skulderen til Kevin Christensen ikke var kampklar.

– Klart det er litt tøft å komme inn sånn rett før, uten kamptrening og knapt noe vanlig trening i det hele tatt, men jeg er jo keeper og elsker klubben min så det var stas å kunne komme inn i troppen og bidra rett før jeg drar videre, sier Nilsen og forteller hvordan han opplever baklengsmålene.:

– På det første målet får jeg ikke bestemt meg for om jeg skal bokse eller holde, og det blir en halvhjertet løsning som gjør at jeg mister ballen. Nummer to er en retur rett til spissen deres som er på rett plass til rett tid. Jeg er ikke godt nok orientert om hvor deres spillere befinner seg, og burde nok ha sluppet ballen til Brian (Jensen). Det er blytungt og jeg har ingen andre enn meg selv å skylde på.

Fikk stor støtte

Man skulle kanskje tro at det ble en tung pause for keeperen etter de to baklengsmålene, men Nilsen forteller at han fikk en overveldende støtte av lagkamerater, ledere og tilskuere:

– Alle viste meg kjærlighet og støtte. Folk kom til og med ned fra tribunen for å vise at jeg ikke var alene. Derfor var avslutningen så herlig – en måte å takke for tilliten og all støtten på – og å si farvel og takk for meg.

Avslutningen han snakker om var en avgjørende situasjonen på overtid. Donn hadde like før utlignet til 2-2, men håpet om å ha reddet ett poeng var i ferd med å bli feid vekk fra Kristiansand stadion da mannen bak Staals første mål, Steffen Helgeland, fikk avslutte fra 5 meter. Et unisont sukk gikk gjennom hjemmepublikummet, men Donn-keeper Nilsen reagerte lynraskt og reddet skuddet med høyrebenet. Kort tid etter blåste dommer Hussein Al-Kharasani av og det ble deling av poengene på Lund.

Simen Aleksander Prag

Til tross for poengtap, er kaptein Marius Hammersmark fornøyd med sine lagkameraters innsats mot tabellnabo Staal.

– Vi har hatt en sesong med oppturer og nedturer så langt. Jeg er ikke alltid fornøyd med fotballen vi spiller, men jeg er stolt av samholdet vi har i dette laget. Vi står sammen på og utenfor banen. Det er episoder i dag som er utfordrende, men som vi som lag kommer sammen og takler på en veldig god måte. Vi utviser de rette holdningene og tar vare på hverandre. Nå skal vi feire Kent og etter hvert ta en velfortjent ferie alle sammen før vi starter forberedelsene inn mot Pors i Porsgrunn.

Simen Aleksander Prag

Fortjent poengdeling

Assistenttrener Magnus Mjaaland oppsummerer kampen:

– Kampen styrer vi fra start til slutt. Vi møter et Staal-lag som la seg utrolig dypt og som hadde en opplagt strategi om at de ønsket å kontre på oss. Dette lykkes de sånn sett kun til dels med mot slutten av kampen, hvor vi legger om til tre mann bak for å jage utligning. Gutta får med seg et fullt fortjent poeng når vi omsider får omsatt en av våre mange sjanser til mål på overtid. Jørgen er uheldig på begge målene, men han har to 100 prosent-redninger som er helt matchavgjørende.

Om vårsesongen sier Mjaaland følgende:

– Vårsesongen alt i alt er godkjent. Vi hadde en tung start hvor vi ikke vant vår første trepoenger før femte kampen var spilt. Vi har slitt med skader og suspensjoner på en del sentrale spillere, som igjen har gått ut over treningsoppmøte og kvalitet på det vi legger ned i treningshverdagen. Vi har nå klart å bikke marginene imot til vår fordel. De kampene vi tapte i vår, vinner vi eller tar poeng i nå. Vi står med ti poeng på de fire siste kampene og sånn sett så er det litt synd at det er ferie. Men gutta har stått på og kan nå ta seg noen velfortjente feriedager.

– Vi ønsker å vinne alle fotballkamper vi spiller, og er resultatorienterte. Vi ser oppover på tabellen og ikke nedover. Vi gleder oss til å ta fatt på det vi tror kan bli en meget god høstsesong for oss.

FK Donn går inn i sommerpausen plassert midt på tabellen med 19 poeng på 14 kamper, med sju poeng ned til streken og åtte poeng opp til 3. plassen.

Donns lag mot Staal Jørpeland: J. Nylund Nilsen, B. Tangen, S.F. Clement (76` B. Torsvik), M. Hammersmark, F. Tangen, M. Skraastad, K.E. Sellæg, O.M. Gundersen, M. Aamodt (60` M. Tronstad), A. Sersland (60` A. Lind) og S. Ingebrethsen. M. Myhrstad og J. Just var ubenyttede reserver.