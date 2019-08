Stygg skade i Arendal-tap

ARENDAL: Det var langt mellom høydepunktene i den første kampen for Arendal Fotball etter sommerpausen. Det endte med et kjedelig 0-1-tap for Kvik Halden, etter en straffescoring. Og en stygg skade på Dejan Corovic gjorde dagen enda mørkere.

Kampen ble avgjort på slutten av ordinær tid da Kvik fikk straffespark, et straffespark som med første øyekast kunne se billig ut og at Reiss Greenigde og Kvik-spilleren nærmest løp i hverandre. Arendal Fotball-trener Steinar Pedersen, mener straffesparket var svært billig idømt.

- Ja, det er billig. Ergerlig å få en slik situasjon imot seg, sukker Pedersen.

Blodig sammenstøt

Det var med på å gjøre dagen nærmest helsvart, etter kaptein for anledningen, Dejan Corovic, måtte ut med skade etter halvtimen, etter en duell der han skallet sammen med en motspiller i eget straffefelt. Corovic ble kjørt på sykehus og blødde kraftig fra et kutt i hodet.

Det skjedde lite den første halvtimen på Norac. Gjestene fra Halden la seg tilbake i sitt 3-5-2, som for anledningen var blitt 5-4-1, og gjorde det vanskelig for Arendal Fotball å trenge gjennom. Det var faktisk Halden som hadde de fleste tilbudene den første halvtimen.

Første gang det kunne se ut til å ta av, var da Dejan Corovic klinket sammen med en av gjestenes spillere etter en halvtime. Arendals kaptein for anledningen gikk rett i bakken etter den harde hodeduellen, der de fleste på Norac ville ha et gult kort til gjestenes spiller. Blodig måtte Corovic forlate banen og bli erstattet av Sune Kiilerich.

Han ble sendt med ambulanse til sykehuset og var ikke kommet tilbake da kampen var over.

Få sjanser

Det ble ikke skapt en målsjanse i løpet av den første halvtimen. Ulrik Reinaldo Berglann ble riktignok fratatt en god angrepsmulighet da han ble stoppet av en av gjestenes spiller etter rundt 20 minutter, men frisparket ble det ingenting av.

Det gikk nesten 35 minutter før det kom noe som lignet en målsjanse. Et gjennomspill til Reinaldo ble akkurat litt for langt og gikk inn til keeper, men det var det nærmeste Arendal var de 35 første minuttene.

Rundt 45 minutter var spilt av første omgang da Mads Nørby Madsen kom til en heading, men under press gikk avslutningen utenfor.

Kvik nærmest

I andre omgang var det ikke mye forbedring. Arendal styrte kampen, og kom til flere innlegg fra kantene, men inne foran mål hadde gjestene egentlig bra kontroll. Jakob Rasmussen var den som kom nærmest med et skudd som ikke gikk mange centimeterne over mål.

Tobias Arndal satte litt fart i laget da han kom inn, og Arendal fikk et par småsjanser, uten at det lyktes. Kvik hadde et skudd fra distanse med kvarteret igjen å spille, men Leopold Wahlstedt var på plass og hadde det som var kampens beste prestasjon av en Arendal-spiller, i alle fall så langt.

Lite rom

Arendal Fotball prøvde, men Kvik-forsvaret så veldig godt organisert og lagde lite rom som Arendal-spillerne kunne boltre seg i.

Med bare et par minutter igjen fikk Kvik et billig straffespark, etter at Reese Greenigde hadde vært i løpsduell med en Kvik-spiller. Straffesparket ble satt i mål. Det gjorde en grå dag enda gråere.

På overtid fikk Jakob Rasmussen mulighet på et frispark, men centimeterne var heller ikke denne gangen på Arendals side.

Savner kvalitet

Steinar Pedersen var svært skuffet etter at tre poeng ble kastet bort på hjemmebane.

Det var en jevn og tett kamp, der det var trangt for Arendal-spillerne. De sjansene de fikk, ble ikke utnyttet.

- Det blir trangt for oss. Men når vi har ballen, roter vi det vekk med dårlige innlegg og vi setter lite trykk på dem når vi kan kjøre fremover. Jeg savner kvalitet i innleggene og mer trykk slik at vi kan skape noe når vi har mulighet til det. De gangene vi klarte å bryte dem ned, da legges innleggene rett i deres blokk, eller så slås ballen for langt, oppsummerer Steinar Pedersen.

Han mener laget ikke ble preget av det tidlige byttet som ble gjort med at Dejan Corovic måtte ut. Han hadde dermed et bytte mindre offensivt til slutten av kampen. I tillegg ble det gjort to bytter tidlig i andre omgang med at Fabian Ness erstattet Stian Michalsen og Tobias Arndal kom inn til sin debut til fordel for Conard Wallem.

Nå er lysten på revansj stor.

- Fotball er slik. Vi har lyst å slå tilbake. Det er ny trening mandag og nye tak som skal tas foran neste kamp, sier han.

Kommende kamp er mot Nardo i Trondheim 18. august.

Arendal: Leopold Wahlstedt, Jens Kristian Skogmo, Dejan Corovic, Reese Greenigde, Mads Nørby Madsen, Shariff Cham, Conrad Wallem, Ulrik Reinaldo Berglann, Andreas Bruhn Christensen, Stian Michalsen.

Reserver: Øyvind Knutsen, Avni Pepa, Sune Kiilerich (inn for Dejan Corovic etter 30 min), Kim Kvaalen, Markus Håbestad, Fabian S. Ness (Inn for Stian Michalsen etter 54 min), Tobias Arndal (inn for Conrad Wallem etter 63 min).