Ung kvindøl NM-klar i gromklassen

KVINESDAL: Kjell André har som mange andre kvindøler litt motorolje i blodet, og allerede som 13-åring fikk han sin første crosskart.

Fra minst til størst

Han begynte å kjøre løp i 2017, først lokalt – for så å utforske banene rundt i det ganske land. I 2018 kjørte han fullt NM i klassen ”125 ccm” og havnet til slutt midt på treet i NM-sammendraget, med en 11. plass. I år har han andre planer – med ny kart har Knabenes valgt å satse i den største crosskartklassen – Xtreme. Norgesmesterskapet i crosskart kjøres i følgende klasser: 125ccm, 250ccm, 650ccm, crosskart juniorcup og crosskart Xtreme.

Sammen med sin motorsportinteresserte onkel, Sigurd Erik Egeland, tok familien en relativt spontan tur til Høljes og Rally X Nordic, for å kickstarte crosskartsesongen. I Høljes kjørte Knabenes to løp og havnet i semifinalen i begge to. Fremover er det derimot NM som gjelder, og Kjell André sier som onkelen – målet for sesongen er å kjøre finale i alle løp.

Travel tid framover

Selv om siste eksamen er levert, har tenåringen en travel tid i vente. Til helgen kjøres den første NM-runden i crosskart på Rugslandsbanen i Birkenes. Helgen etter skal han være med onkelen og teamet hans Egeland Motorsport til Melhus, hvor den andre NM-runden i rallycross skal kjøres. Deretter går det slag i slag for den unge kvindølen.

Kjell André ønsker også å takke sponsorer, venner, foreldre og øvrig familie for at de gir av seg selv og gjør dette mulig.

