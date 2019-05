Gode karateprestasjoner i Göteborg

Hele 480 deltakere fra åtte nasjoner stilte til start i helgas stevne, som har vært en årlig begivenhet i Göteborg siden 2003. Fra Vågsbygd var det bare Lea Hauge som hadde deltatt i et stevne av denne størrelsen før. Hun stilte i klassen 14–15 år minus 54 kg, som var en tøff klasse med mange rutinerte utøvere. Lea leverte veldig bra i alle sine kamper, men tapte en jevn semifinale mot en svært dyktig Katie Davis fra Skottland. Lea sikret seg en bronsefinale, som hun vant 3–1. Meget god prestasjon av Lea. I klassen 12–13 år pluss 158 cm hadde Vågsbygd med tre utøvere, og det var Natalie Ostojic som trakk det lengste strået. Hun tapte sin første kamp, men fikk rekvalifisering der hun kjempet seg overbevisende fram til en bronsefinale. Her imponerte hun med seier 2–0 mot Cassandra Arwholm fra Sverige og sikret seg dermed bronsen.

Per Finstad

Den største overraskelsen var nok Emma Tellefsen som klarte å kjempe seg helt fram til finaleplass i klassen 11 år. Finalen endte 0–0 og hun tapte på dommeravgjørelse, men her var det så jevnt at dette like gjerne kunne blitt gull. Vi gratulerer Emma med et velfortjent sølv i sitt første internasjonale stevne. Vågsbygd Karateklubb deltok også i lagkamp for jenter 13 år med Natalie Ostojic, Jenny Jarnes og Amalie Fidjeland. Dette var en liten klasse med kun tre lag, men jentene fikk med seg en sølvmedalje i lagkampen. I tillegg til pallplassene hadde klubben flere sterke plasseringer i dette stevnet. Herman Salvesen fikk 5. plass i kumite 12 år pluss 150 cm, Jenny Jarnes fikk 7. plass i kumite 13 år pluss 158 cm og Selina Egeli fikk 7. plass i kata 12 år. Dette er gode plasseringer i et internasjonalt stevne på denne størrelsen.