Damene til topps i talentracet

NMK Grenland arrangerte denne helgen det første ”talentracet” i bilcross noensinne. Startlista kunne lokke publikum med flere talenter innen norsk bilcross og blant disse var tre damer fra NMK Kvinesdal.

Hilde Follaug sikret seieren i dameklassen og delte pallen med tidligere klubbkollega Kristine Salte (2. plass), som nå kjører for NMK Egersund og Judith Rafoss (3. plass), som også kjører for NMK Kvinesdal. Juniorsjåføren Ingrid Hodne lå godt an etter lørdagens innledende omganger men havnet på taket etter en påkjørsel bakfra, og måtte med det ta til takke med en 14. plass.

Anne Beth Mål Arntzen

Samtidig arrangerte NMK Vikedal todagers-bilcrossløp, hvor juniorsjåføren Magnus Ekhom sikret tredjeplassen. Camilla Hunsbedt kjørte inn til en 20. plass. I seniorklassen sikret Simen Narvestad en finfin 14. plass etter å ha slitt med bremseproblemer i C-finalen.

Ingrid Hodne

Kjell Andre Knabenes kjørte også denne helgen, men til forskjell fra sine klubbkolleger hadde han noe lengre reisevei. Den tredje NM-runden i crosskart ble arrangert på Finnskogbanen. Knabenes, som nå kjører i den tøffeste klassen, hadde en tett kamp i B-finalen. Han var én plass fra opprykk til A-finalen, og ble nummer tre i B-finalen. Knabenes fikk med det en 10. plass i Xtreme.

Vi gratulerer samtlige med flotte prestasjoner og vil samtid ønske alle velkomne til todagersløp på Nedre Kvinlaug Motorstadion 20.–21. juli.