STAVANGER: – Det å vinne både street og kongepokalen føles helt fantastisk. Dette er mitt første NM-gull, så nå er jeg en ekstra glad gutt, sa Brunvatne etter lørdagens triumf.

Han er med dette den første til å motta en kongepokal i skateboard. Pokalen gis til den som utmerker seg på tvers av de forskjellige konkurransene.

– At jeg vant i dag, gir meg jo mye motivasjon. Jeg får lyst til å bare gjøre enda mer, dra på flere konkurranser og prestere, understreker han.

Sebastian Bjørkvik

Street var en av tre grener i norgesmesterskapet i Stavanger, som arrangeres av Brettforbundet, DNB og Norsk Tipping. I street konkurrerer man på elementer som man finner i byen, som trapper, avsatser og gelender. I fredagens Bowl-konkurranse endte Brunvatne på 4. plass.

I jenteklassen var det igjen Tonje Pedersen som tok gullet i både street og bowl. Tjuefireåringen har hatt en svært god sesong og tok nylig bronse i EM. I fredagens bowl-konkurransen var det Karsten Kleppan som stakk av med seieren blant guttene.

Flere sørlendinger har hevdet seg meget godt i NM. Jonas Carlsson ble nummer to i street-konkurransen bak Brunvatne og nok en utøver fra Kristiansand Skateklubb, Fredrik Tangerud, stakk av med prisen for beste trick. I jenteklassen vant Malene Svanaasen fra Kristiansand Skateklubb hele tre gull, i bowl, street og Game Of Skate.