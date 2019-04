Oksa Muay Thai deltok med flere utøvere i NM i thaiboksing i Stavanger i helga og var blant de tre klubbene i landet som stilte med flest fightere til NM. Nivået i denne sporten bare øker, noe som også ble gjenspeilet i kvaliteten på kampene som gikk.

I finalen gikk Roger Alexander Gregersen sin beste kamp i karrieren til nå. Den gikk han i -60 kilosklassen mot Andreas Wego fra Fighters Lab i Oslo. Kampen gikk rundene ut og Roger vant gullet på enstemmig dommeravgjørelse, 3-0. Det var en meget underholdende kamp med fantastiske kombinasjoner og teknikker.

Enstemmig mester

Lars Roger Omdal Kjøniksen gikk også finale, i -75 kilosklassen mot Lukas Kuras fra 8-Limbs Muay Thai, fra arrangørklubben i Stavanger. Motstanderen kjørte en meget aggressiv stil fra bjellen og gikk til alle fem rundene var ferdige. Lars fightet rolig og meget smart. Han beveget seg godt og rutinert, slik at han kom seg unna det meste av angrep. Samtidig satte han sine angrep og kombinasjoner meget bra, og vant norgesmesterbeltet etter fem harde runder på en enstemmig dommeravgjørelse.

Benickimedia

Oksa Muay Thai kan dermed vise til ti fightere som har vunnet et eller flere NM-gull i løpet av de siste 15 årene.

Poengtap

I år var det også flere juniorklasser med. Oksa stilte med to fightere her. Storm Jarlsby (11 år) og Ole Andre Foss (17 år). Begge røk dessverre ut i semi-finalene, etter å ha levert kjempeinnsats og fightet alle rundene ut. Det ble poengtap på dommeravgjørelser. Av seniorene tapte Joakim Rosseland Lund, Chanthy Soy og John Svanaasen sine semifinale kamper og kom dermed heller ikke til finalen. Elin Berg og Brandon Moen tapte sine finalekamper etter å ha gitt alt i henholdsvis tre og fem runder. Begge tapte kampene på poeng, selv om de begge hadde gode perioder hvor de fightet meget bra.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Benickimedia

Oppsummert er Oksa som klubb godt fornøyd med innsatsen samlet sett, selv om flere av fighterne som tapte semifinale eller finale selvfølgelig hadde et ønske om å ta med seg gullet hjem. Men det kommer flere muligheter, og i mellomtiden skal vi trene hardt og gå flere kamper på ulike stevner. Vi vet hva som må til for å bli best, og det krever mer enn å ha dagen.

Benickimedia

Takket støtteapparatet

Selv om man fighter alene i ringen, er man avhengig av dem man har rundt seg. Både i hjørnet under kampen, i garderoben før kampen og kanskje mest av alt alle timene med trening og oppkjøring. Man er avhengig av å ha dyktige folk som trener seg, og dyktige folk å trene med. På Oksa har man alt det og litt til. Som Roger sa i en stappfull garderobe etter kampen; «Dette gullet hadde jeg aldri klart å vinne uten dere!» Oksa sin grunnmur er bygget på respekt, vennskap og samhold. Legger man til talent og innsats, er det fullt mulig å bli en dyktig fighter.

Benickimedia

Til slutt vil fightere og coacher takke alle som reiste bort og heiet, alle som hjalp til underveis og sist men ikke minst en stor takk til alle dere som svetter sammen med oss på Oksa hver uke. De aller fleste av dere går ikke selv kamper, dere bare trener fordi det er så gøy og man kommer i god form av det. Dere har også deres del av belter og edelt metall vi drar med oss tilbake til Kristiansand.