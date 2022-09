I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

LILLESAND: Det ellevte året med «Sørlandets vakreste skogsløp» rundt Olashei i Lillesand samlet 107 løpere. De fleste løp enten 15,8 kilometer eller 9,5 kilometer i to ulike runder over toppen på 166 meter over havet.

Morsomt nok var de to raskeste på hhv dame- og herresiden i den lengste løypa mor og sønn. 17 år gamle Martin Ukkelberg Sløgedal løp på 1.11,16 og mor Ingrid Eikaas Ukkelberg løp på 1.17,59. Far og ektemann Kenneth Sløgedal var også med og klokket inn på 1.20,15.

Ingrid Eikaas Ukkelberg (i midten) vant den lange løypa i kvinneklassen. Nummer to ble Fride Austad og nummer tre Mari Melsom Kristensen. Foto: Arrangørfoto

For øvrig var arrangørene fornøyd med årets løp, som ble litt spesielt ettersom løypa måtte legges lite grann om på grunn av byggearbeider ved Holta idrettspark som alltid er start og mål-området.

– Dette ga oss en liten utfordring i år, men neste år er vi tilbake til vanlig opplegg, forsikrer løpsgeneral Thor Bylund, som selv møtte veggen etter en litt for hard start - men fullførte og kom i mål.

– Det viktigste er tross alt å delta, ler han godt.

Dennis Bergstrøm-Bendixen (i midten) vant den korte løypa i herreklassen. Nummer to ble Elias Gumpen Engesland og nummer tre Tellef Dønnestad. Foto: Arrangørfoto

Det syntes nok alle de andre som tok turen i de fine løypene også. Til tross for litt mindre boltreområde ved Holta, var stemningen god i det fine været. Før pandemien var det hele 250 deltagere og det er merkbart at det er færre nå. Men arrangørene i Lillesands Idrettslag har god tro på at dette igjen vil ta seg opp etter hvert.

Utøverne ga alt under årets løp. Foto: Tobias Strædet Jacobsen