UTØVERBLOGG: Jeg visste hvor bra vi kunne spille, og at vi fint kunne matche alle lag i turneringen, men at det skulle stå 5-0 til mitt lag NTNUI på resultattavla da klokka ringte etter endt finale, hadde jeg aldri trodd.

Jeg startet å spille for NTNUI sommeren 2022. Fjorårets sesong ga oss opprykk til eliteserien. Vi har utviklet oss svært mye på kort tid av erfaringene fra eliteserien, og vi har nok aldri vært bedre enn det vi er nå. Da vi i helga reiste ned til Drammen for å delta i historiens første offisielle norgesmesterskap i futsal, hadde få sett for seg at det var vi som skulle ta med oss kongepokalen hjem til Trondheim.

Slo storfavoritt i semifinalen

Vi sto øverst på tabellen etter gruppespillet, noe som resulterte i at vi skulle møte 2.plassen i gruppe B. Da vi fikk vite at det var storfavoritt og årets vinnere av eliteserien Utleira vi skulle møte, visste vi at det ble en hard kamp. Selv om vi hadde tapt mot dem i de to siste finalene, har vi aldri hatt så stor tro på å slå dem som da vi møtte dem i semifinalen. Det var en svært jevn kamp som endte 2-1 etter ekstraomganger.

I finalen slo vi Sandefjord, og norgesmestertittelen var et faktum. Jeg husker ikke helt om jeg nevnte det til noen av lagkameratene mine lørdag kvelden, men sa hvert fall til meg selv: «Vinner mi mot Utleira i semifinalen, vinner mi heile driden.»

At vi faktisk skulle gå hele veien og bli norgesmestere, gikk ikke opp for meg før et par timer senere i bilen på vei hjem til Vennesla. Et minne som vil vare livet ut.

Ble turneringens beste

Etter at herrefinalen var gjennomført gjensto en kåring av blant annet turneringens beste spiller. Jeg hadde ikke viet denne kåringen en eneste tanke og hadde helt glemt at den skulle bli delt ut etter finalen. jeg noterte meg for ett mål i semifinalen og to i finalen, men tenkte fortsatt ikke at det var mitt navn som skulle bli ropt opp. Som en individuell spiller, er nok dette det største jeg har oppnådd, og jeg er veldig takknemlig for å oppleve dette med NTNUI.

Prestasjonene i Drammen hadde aldri skjedd uten det gode trenings -og kameratmiljøet vi har i klubben. Som turneringens beste fikk jeg æren av å dele ut 5000 kroner til min barndomsklubb Vindbjart FK, og for meg var det aldri noen tvil om at Vindbjart skulle få pengene. VFK har vært en viktig arena for meg, både sportslig og sosialt. Det at jeg kunne dele ut den pengesummen, synes jeg er skikkelig kult, og jeg håper det kan bidra til at andre barn kan få de samme positive opplevelsene jeg har hatt med idretten.

Til student-EM igjen

Vi tar oss nå en velfortjent påskeferie før vi starter oppkjøringen mot EM. Vi deltok i student-europamesterskapet i Kroatia sommeren 2023, etter at vi vant studentlekene i Bergen. Vi gikk også av med seieren i årets studentleker, og skal derfor delta i student-EM for andre året på rad. Arrangementet arrangeres i Ungarn 8.-18. juli.