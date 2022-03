KRISTIANSAND: Ole Fredrik Thorsen og Erik Marcussen har meldt overgang til naboene våre i Våg, og blir dermed å finne i 4.divisjon for Vågsbygd-laget og satsingen deres mot opprykk til 3. divisjon.

Thorsen og Marcussen forteller det er vemodig å gi seg i Fløy etter så mange år, men at det nå føltes riktig med et miljøskifte for å ta nye steg. Duoen er samstemte om at de spesielt vil savne Rægestimen og deres fantastiske sangstemmer og støtte fra tribunen.

Ole Fredrik forteller videre:

– Fra vi ikke kan huske har Fløy vært favorittlaget, og det er rart og trist å tenke på at man ikke lenger skal være en del av det. Forhåpentligvis er det ikke siste gang vi spiller med logoen (helst den gamle) på brystet.

Duoen skal nå spille sammen med flere tidligere Fløy-gutter i Våg under trener Håvard Karlsen. I år finner man Henrik Dahlum, Dardan Dreshaj, Johan Naglestad og Omar Markovic i hvitt og grønt.

Årets 4.divisjon Agder sparkes i gang til helgen der Våg åpner med bortekamp mot Hisøy, mens Fløy 2 møter Vindbjart 2 på Moseidmoen mandag 21.mars kl 19.30.

13. mai tar Våg imot Fløy 2 på Karuss, et oppgjør som er verdt å legge inn i kalenderen.