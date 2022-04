Simon Valand nettet tre ganger da MK vant 5-0 over Randesund.

I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

MANDAL: En lokal jury kåret Simon Valand til dagens MK-mann, og få kunne nok være uenige i det. Spissen scoret hat-trick da Randesund ble slått 5-0 i årets første hjemmekamp i Norsk Tipping-ligaen avdeling fire, og har nå fem mål på sesongens to første kamper.

Samtidig var det en god lagprestasjon som sørget for seieren, og Bård Høksaas i buret vartet også opp med noen gode redninger.

Hele 829 tilskuere fikk se Valand sende MK i ledelsen tidlig i 1. omgang, og kampen ble vanskeligere for gjestene fra Kristiansand da de fikk en mann utvist før kvarteret var spilt.

Dermed ble det rom å kontre i for MK. Fredrik Soteland satte inn 2-0 med en flott avslutning etter 24 minutter.

Etter hvilen fortsatte MK å få muligheter mot et bortelag som ble tappet for krefter for hvert minutt som ble spilt. Nykommer Nikolai Aas scoret 3-0-målet på hjørnespark etter 54 minutter.

Deretter handlet det om spydspiss Valand, som fullførte sitt hattrick med scoringer i det 82. og 86. minutt.

MK har dermed fått en god start på sesongen etter 3-3 borte mot Sarpsborg 08 2 i serieåpningen for en drøy uke siden. Neste kamp er borte mot Halsen førstkommende lørdag.

Følgende lag spilte mandagens kamp: Bård Høksaas - Mads Sveindal, Nikolai Aas, Sivert Hansen, Mattias Høiland - Tobias Aanensen, Bendik Valand, Alf Marius Abrahamsen - Fredrik Soteland, Simon Valand, Mathias Hagen. Innbyttere: Sebastian Damman, Sebastian Høksaas Gabrielsen, Endre Omland, Arian Gundersen. Ubenyttede reserver: Martin Østland, Tor Olve Fagnastøl.

Se kampfakta her