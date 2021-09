Vant «slaget om Sørlandet»

ARENDAL: Endelig var det duket for kampen om å være «nest best på Sørlandet» bak 1. divisjonslaget Amazon Grimstad. Selv om det jo er tabellen til syvende og sist som avgjør det, kan vi konstatere at i denne kampen mot Gimletroll vant vi fortjent. På tabellen er det også jevnt. Begge lagene har nå sju poeng, med Gimletroll på femteplass etter fem kamper og vi på sjetteplass etter seks kamper.

Vi gikk til kampen med et klart mål og tro på at det var mulig å ta poeng. At det skulle bli 3-0 seier, var i overkant av forventningene. Vi fikk en fantastisk start på kampen og etter fire minutter ble det vinklet inn sentralt i banen, for deretter å vinkles ut igjen på kantspiller og kaptein Sandra Finsrud. Hun tok med seg ball med et par gode touch, slo et hardt og presist innlegg som Rebekka Ausland møtte i stor fart med et perfekt hodestøt. Dette tror jeg kunne blitt kåret til sesongens scoring i 2. divisjon.

Etter 10 min gikk vi opp til 2-0 etter skudd med venstrebenet til Rebekka, opp i hjørnet og utagbart for en god Gimletroll-keeper. Vi hadde god kontroll resten av omgangen. Etter pausen hadde Gimletroll mye ball og et visst press på oss uten å skape for mange store sjanser. Like før vårt 3-0-mål fra Julie Lund var imidlertid en Gimletroll-spiller alene gjennom med keeper, men vår målvakt Mari Fone reddet mesterlig fra kort hold.

En enorm innsats og glød i jentene våre gjør at vi halte i land en fortjent seier foran ca. 200 entusiastiske tilskuere på Norac stadion.

I en kommentar sendt inn til Lokalsporten sier Gimletroll-trener Miguel de Freitas følgende:

– Arendal/Sørfjell var et bedre lag enn oss i går. Når det er sagt, er det synd at vi må spille kampen på et tidspunkt hvor laget har så mange spillere ute, enten på grunn av karantene eller sykdom. Men vi gratulerer hjemmelaget med seieren.

