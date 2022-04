I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Dette var den første av seks trenerkvelder dette året. Trenerkvelden skal være en møteplass for lokale fotballtrenere og andre som ønsker å lære og forstå mer om fotballspillets hemmeligheter.

Dette er et sted for å møte andre som deler samme interesse og lidenskap, og er en del av det å bygge et sterkere fagmiljø blant trenere på Sørlandet. Vi kjørte tre trenerkvelder med suksess i fjor høst.

Vi tror dette konseptet kan skape engasjement og debatt som fotballmiljøet i sør behøver mye mer av.

Å samle 50 trenere på alle nivåer til en tirsdagskveld på en bar i byen, under temaet barnefotball, er imponerende. All ros til Anders Jacobsen som er en fantastisk karismatisk fotballtrener.

Timingen med han nye bok «Hjelp, jeg er blitt fotballtrener!» var jo bevisst, selv om få av oss forutså at han ville få den nasjonale interessen som er kommet de siste ukene. Derfor er det også kult å trekke han til Kristiansand for å dele litt av hans enorme kompetanse på feltet.

Det ble en spennende og inspirerende kveld med fine debatter om barnefotball og utfordringene som følger det å være trener i barnefotballen.

Tidligere Start-kaptein

Anders Jacobsen spilte for Start i 1997–98 og var kaptein for klubben. Han fikk 55 kamper for de gule og svarte. Spillerkarrieren hans inkluderer også klubber som Vålerenga, Lillestrøm, Skeid, Sheffield United, Stoke og Notts County.

Jacobsen har også vært trener i både Skeid og Strømsgodset, har lang erfaring som barnefotballtrener og jobber som lærer på videregående skole.

Vi behøver en ridder som Anders nå i norsk fotball. Som vil kjempe for barns rettigheter på fotballbanen og ikke minst også er ambisiøs med at barn faktisk skal lære å spille fotball ordentlig.

Det er ingen selvmotsigelse mellom dette. Men det behøves en stor opprustning i norsk fotball om vi skal få mange andre riddere som Anders inn på dette viktige segmentet i norsk fotball.

Barnefotballen er under press. Verdiene som har preget vår fotball er under debatt og endring. Ikke alltid til barnas beste. Anders blir vår viktige advokat, men mange andre må henge seg på. Da må de ha kunnskap.

Neste trenerkveld er tirsdag 3. mai med Viggo Strømme under teamet «Talentutvikling i Argentina – hva kan vi lære av det på Sørlandet?»