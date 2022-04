Til tross for en sterk 31–27-seier over Nordstrand på bortebane onsdag kveld, må Randesund belage seg på spill i 2. divisjon neste år.

OSLO: Randesund måtte vinne borte mot Nordstrand for å fortsatt ha en håp om å overleve i 1. divisjon. Vertene på sin side kunne med seier spille kvalik til opprykk til eliteserien, så her sto det mye på spill for begge lag.

Det var en målfattig start på kampen, men etter hvert dro Randesund-damene sakte, men sikkert i fra i målprotokollen. Til pause ledet de 15-8 etter at Elisabeth Rosenvold hadde stått en fantastisk omgang i mål. Etter pause åpnet kampen seg mer opp og Nordstrand klarte i perioder å stresse bortelaget. Men de kom aldri nærmere enn fire mål og Ril vant 31-27.

Toppscorer

Bortelagets beste spiller var Anna Lunke Norum med 9 mål. Til tross for en sterk seier på bortebane, må laget likevel ta turen ned én divisjon. De var avhengige av at resultatet i annen kamp gikk deres vei, men slik gikk det ikke.

Trener Kjetil Tveit sier at han er stolt over holdningene til jentene. De har kjempet hardt og beholdt humøret gjennom hele sesongen. I tillegg ser det meget spennende ut med stallen til neste sesong og klubben har som mål å rykke opp igjen på første forsøk.

Lunde-Borgersen-comeback

– I utgangspunktet var vi for få spillere og hadde for få spillere som har spilt på dette nivået, så vi viste det kom til å bli en vanskelig sesong. Men selv om mange mente vi ville være sjanseløse, er det sterkt at håpet har levd til det nå gjenstår kun én kamp. Vi har også vært en fin gjeng rundt laget, sier trener Tveit og utdyper:

– Ingve Tofteland, Truls Danielsen, Ole Christian Hapnes og Kristine Lunde-Borgersen har alle vært med i trenerteamet og bidratt med sin solide kompetanse. Og da Kristine meget motvillig gjorde et comeback da laget slet med mye sykdom og skader, ga dette jentene et fint løft på slutten av sesongen. Det er ikke mange som har fått oppleve å spille med en slik merittert spiller.