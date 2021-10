ARENDAL: Rygene damelag startet året med kun seks spillere. Dette førte til at vi fikk kontakt med Imås J17 og dannet et samarbeidslag for å være med i 4. divisjon kvinner. Dette har fungert veldig bra. Som med de fleste seniorlag i 2021 ventet vi lenge med å både trene og spille kamper pga. covid-19. Etter sommeren begynte vi å trene sammen to ganger i uken. Målet for sesongen var selvfølgelig opprykk til 3. divisjon.

De siste årene har vi hatt mangel på en keeper, så i år hentet vi inn en eks-håndballspiller for sesongen. Årets beste spiller er den yngste på laget, Thea Engelskjønn. Hun er 15 år og har gjort en formidabel innsats på banen. Som i de siste fem årene ble superspissen vår, Astri Merete Andersen toppscorer også i år.

Alt i alt, selv med kun fem spilte kamper, er vi fornøyd med sesongen. Det var veldig stas å spille kamper igjen, og ekstra stas å være ubeseiret. Husmødrene fra Rygene damelag er svært imponert over de unge og lovende spillerne fra Imås J17.