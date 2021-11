TRONDHEIM: Førstemann ut fra AIK Lund i dette NM for rekruttboksere var Rohullah Khan i vektklasse 67 kilo. Han vant først over Bjørn Olav Holten fra Trondheim Kampsportklubb med RSC i 2. runde.

I finalen søndag møtte Rohullah Benisiye Ngabo fra Moldekameratene Bokseklubb, som Rohullah vant med dommersifrene 5–0. Rohullah sier at han var veldig fornøyd med begge kampene og at han måtte opp en vektklasse for å få kamp.

Sebastian Kleiven bokset i vektklasse 80 kilo ungdom og møtte Ali Ahun Raja fra Vestby IL Boksing, som Sebastian vant med dommerstemmene 5–0. Sebastian melder at han var nervøs før kampen, men da han kom i gang, kjente han at han hadde kontroll. Støtten fra trener Zayndi Arsaev og Rohullah takker han også for. Begge bokserne har trent godt tross pandemien.