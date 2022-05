LARVIK: Til tross for et klart overtak med ballen og flest målsjanser i protokollen, ble det null mål og ingen poeng med hjem fra Larvik lørdag. Fram rykket ned i siste minutt av forrige sesong, og satser på å rykke rett opp igjen.

De har et flott stadion og fire strake seire etter kampen mot oss, men en like grå som grønn gressmatte for øyeblikket. På denne var det vanskelig å spille «fin» fotball, Det virket nesten umulig for spillerne å forutsi hvordan ballen ville oppføre seg da den ble spilt langs bakken. Kanskje var det derfor hjemmelaget for det meste la seg kompakt på egen halvdel og angrep med kontringer og lange fremspill.

Offside-scoring

1. omgang ble spilt uten at vi kom til store sjanser, men både Anders Bjørge og Sander Barstad Bergan hadde skuddforsøk, som kunne gitt uttelling ved bedre utførelse, i stedet gikk de hhv. over og like utenfor. Helge Strand satte ballen i mål med litt hjelp av en forsvarer, men da var det allerede blåse for offside. Bildene viser at han nok var noen få centimetere på feil side.

Magnus Langerud fortsatt viktig og dagens VFK-mann lørdag, Foto: Stian Bøe

Etter en snau halvtime kom kampens eneste mål. Effektivt og fint, trolig ville Jon Hodnemyr nikket anerkjennende om det gikk vår vei. Et langt oppspill ble kontant returnert fra en Fram-spiller, opp til møtende spiss, som la videre til sin fremadstormende makker med ett touch. Musa Joof Dubois satte ballen forbi Halvor Homme og ned i hjørnet.

Jakob Toft overtok spissplassen etter pause og ble raskt involvert foran mål. Det var nære på at han kom først på et innlegg fra Stian Aabel ett minutt ut i omgangen. Bare noen minutter etter prøvde han et skudd fra 18 meter etter fint spill av Robert Våge Skårdal og Marcus Aslaksen, men det ble blokkert. Halvor Homme hadde ikke noen krevende ettermiddag i vårt mål, men etter 62 minutter måtte han trå til med en benparade for å holde oss inne i kampen.

Eirik Ryger kom inn på slutten på høyrekanten. Foto: Stian Bøe

Nær sin første scoring

De største sjansene til utlikning kom i de siste ti minuttene. Eirik Ryger var kommet inn på høyre kant, og kom veldig nær sin første scoring for A-laget etter 81 minutter. Vi begynte å vinne noen cornere, og etter en mislykket klarering fra Fram kom Magnus Langerud seg til dødlinja og la ballen 45 grader ut på hode til Ryger. Kun en kjemperedning fra Miguel Vieira i målet hindret utlikning.

Headingen til Eirik Ryger var det nærmeste vi kom utlikning. Foto: Stian Bøe

Flere dødballer ble farlige, en annen innbytter, midtstopper Fabian Jeppestøl Engedal var i duell med keeper på en ny corner, der det skulle veldig lite til for at bare kunne stusset ballen i mål.

God hjemmekeeper

Kaptein Christian Bequraj Follerås fikk vår siste store mulighet på et innoverskrudd frispark fra Peiwast Hama. Ballen spratt like foran ham og han fikk tåa på for en liten styring, men nok en gang var keeper med på notene. En kamp som liknet litt på hjemmekampen mot Eik Tønsberg, men her hadde motstanderen færre målsjanser. Trener Jon Hodnemyr selvfølgelig misfornøyd med uttellingen:

– Surt tap. Vi eide kampen og skapte nok sjanser og farligheter til å få noe ut av dette oppgjøret. Fram scoret etter oppspill fra oss og litt ut av ingenting, spør du meg. Likevel, man får ikke stilpoeng i fotball og Fram vant kampen.

0-1 gir oss fire poeng på tre kamper i en avdeling der kun Fram har sanket mye poeng så langt, og overraskelsene og målfestene kommer på løpende bånd. Nye muligheter for oss til lørdag på Moseidmoen når Sprint-Jeløy kommer på besøk.

