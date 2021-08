Godt fornøyd med EM-debuten

UTØVERBLOGG: Det var spennende, gøy og lærerikt å prøve seg i utlandet. For første gang kjørte jeg non stopp, som er en litt annen måte å kjøre på enn hva vi gjør her i Norge.

Lørdag kjørte jeg youth championship hvor jeg endte på en flott 7 plass av 18 kjørere, med samme antall prikker som engelskmannen på 6. plass. Jeg var meget godt fornøyd med denne dagen og plasseringen og spesielt siste runden. Da kjørte jeg på nivå med de beste og fikk kun fire prikker.

Søndag kjørte jeg junior championship hvor det er kjørere i alderen 15–23 år. Her var det enda flere konkurrenter og jeg viste også det ville bli tøffere, da det hadde kommet en del regn på natten. Jeg startet med å klare seksjon 1, en seksjon som flere av utøverne slet med. Det ga meg en god start og følelse, men som det ofte gjør i trial, kommer det noen tullete 5’ere. Og spesielt kjipt er det når det skjer i løyper jeg burde klare.

Jeg endte her på en 12. plass av 28 kjørere, så jeg burde jo si meg meget godt fornøyd, men det var med litt blandede følelser.

Nå skal jeg bare hjem og øve mer og krysser alt jeg har for at jeg kan få kjøre alle EM rundene til neste år. Dette ga virkelig mersmak.

Turen hadde vi sammen med flere av de norske utøverne som jeg kjører sammen med på Team Norway junior.

Gjerne følg Team_Bjoraa_Trial på Instagram.